NASA: Το πειραματικό X-59 ανεβάζει ύψος και ταχύτητα στις δοκιμές πτήσης

Το πειραματικό αεροσκάφος X-59 της NASA κατέγραψε τις υψηλότερες και ταχύτερες πτήσεις του μέχρι σήμερα, διευρύνοντας σημαντικά το επιχειρησιακό του «φάκελο» και προχωρώντας ένα ακόμη βήμα προς την υπερηχητική πτήση.

Σε δύο δοκιμαστικές πτήσεις στις 10 και 14 Απριλίου, το X-59 έφτασε σε νέα επίπεδα απόδοσης, αγγίζοντας τα 43.000 πόδια και ταχύτητες μεταξύ 528 και 627 μιλίων την ώρα (περίπου Mach 0,8 έως 0,95 υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες). Οι συγκεκριμένες πτήσεις, η όγδοη και η ένατη συνολικά για το πρόγραμμα, σηματοδότησαν αισθητή πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο μέγιστο ύψος των 32.000 ποδιών, που είχε καταγραφεί στις 7 Απριλίου.

Από την παρθενική του πτήση, όταν είχε φτάσει τα 12.000 πόδια και τα 230 μίλια την ώρα, το αεροσκάφος παρουσιάζει σταθερή επιχειρησιακή εξέλιξη. Η τρέχουσα φάση δοκιμών, γνωστή ως «διεύρυνση φακέλου πτήσης» (envelope expansion), δεν περιορίζεται ωστόσο στην αύξηση ύψους και ταχύτητας.

Στις επόμενες αποστολές, η ομάδα της NASA θα αξιολογήσει επιπλέον κρίσιμες παραμέτρους, όπως η απόκριση των χειριστηρίων, τα αεροδυναμικά φορτία και η δομική συμπεριφορά του αεροσκάφους, καθώς και τη λειτουργία βασικών υποσυστημάτων, όπως τα υδραυλικά, τα καύσιμα, τα αεροηλεκτρονικά και το σύστημα προσγείωσης. Παράλληλα, θα παρακολουθείται η απόδοση του eXternal Vision System, του συστήματος καμερών που αντικαθιστά το παραδοσιακό εμπρόσθιο παρμπρίζ και προβάλλει εικόνα στο πιλοτήριο μέσω οθονών.