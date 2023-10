NASA: Αποκάλυψε τι κρύβει το δείγμα του αστεροειδούς Bennu

Η NASA αποκάλυψε το περιεχόμενο του δείγματος που συλλέχθηκε από τον 4,5 δισεκατομμυρίων ετών αστεροειδή Bennu στο πλαίσιο της αποστολής OSIRIS-REx, ενισχύοντας τη θεωρία ότι η ζωή στη Γη προήλθε από το διάστημα.

Μετά από έναν μήνα επιστημονικών αναλύσεων, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε την Τετάρτη (11/10) πως ο Bennu περιέχει άφθονο νερό και άνθρακα. Η ανακάλυψη έρχεται μετά την ολοκλήρωση ενός επταετούς ταξιδιού στον μακρινό αστεροειδή στο πλαίσιο της αποστολής OSIRIS-REx, η οποία επέστρεψε με το πολύτιμο φορτίο της τον περασμένο μήνα.

