Smartphones

Οι κάτοχοι των iPhone δείχνουν για το 2026 το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναβάθμισης των συσκευών τους στα χρονικά, σύμφωνα με έρευνα της Morgan Stanley.

Με βάση τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν, οι προθέσεις για upgrade μεταξύ των χρηστών iPhone στις ΗΠΑ και την Κίνα εντός των επόμενων 12 μηνών βρίσκονται σε «ιστορικά υψηλά», κάτι που υποδηλώνει ότι οι κύκλοι αντικατάστασης «επιταχύνονται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας».

Ο αναλυτές Έρικ Γούντρικ υποστήριξε η Apple είναι «ο μόνος μεγάλος παγκόσμιος προμηθευτής smartphone που αναμένεται να κερδίσει μερίδιο αγοράς το 2026», χάρη στις «νέες και προηγμένες λειτουργίες», την καλύτερη ποιότητα των συσκευών και την ευρεία δυνατότητα αναβάθμισης.

Αντίθετα, οι συσκευές Android αντιμετωπίζουν αυτό που η Morgan Stanley αποκαλεί «άνευ προηγουμένου πληθωρισμό στο κόστος για τα τσιπ μνήμης», ο οποίος είναι πιθανό να ωθήσει τις τιμές των συσκευών προς τα πάνω και να «εξασθενήσει σημαντικά τη ζήτηση στην αγορά των smartphone».

Η τράπεζα αναφέρει ότι η μειωμένη αφοσίωση στο brand και η μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές θα καταστήσουν το Android «πιο ευάλωτο έναντι της Apple».

Ως αποτέλεσμα, η Morgan Stanley μειώνει την πρόβλεψή της για τις παγκόσμιες αποστολές smartphone το 2026 σε 1,1 δισεκατομμύρια μονάδες, από 1,3 δισεκατομμύρια προηγουμένως, ή -13% σε ετήσια βάση.

Πλέον αναμένει ότι οι αποστολές Android θα μειωθούν κατά 15% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με μείωση μόλις 2% για την Apple.