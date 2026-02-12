Μεξικό-Μουντιάλ 2026: Ρομπότ-σκυλιά στην υπηρεσία του νόμου

Ρομπότ-σκυλιά θα περιπολούν σε διάφορες περιοχές του Μεξικό κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προσφέροντας στην αστυνομία έναν νέο τρόπο αξιολόγησης των απειλών πριν οι αστυνομικοί εμπλακούν σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Οι αρχές της Γουαδελούπης, ενός δήμου στην περιοχή του Μοντερέι, ανακοίνωσαν την ανάπτυξη τεσσάρων τετράποδων ρομπότ για την υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού τουρνουά, το οποίο το Μεξικό συνδιοργανώνει με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Τα ρομπότ, γνωστά τοπικά ως τμήμα K9-X, έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως εργαλείο πρώτης αντίδρασης.

Μπορούν να εισέλθουν σε περιορισμένους ή επικίνδυνους χώρους, να μεταδίδουν ζωντανά βίντεο στις αστυνομικές ομάδες και να εκδίδουν φωνητικές εντολές σε υπόπτους, μειώνοντας την ανάγκη των αστυνομικών να εκτίθενται άμεσα σε κίνδυνο.

Το δημοτικό συμβούλιο της Γουαδελούπης ξόδεψε περίπου 2,5 εκατομμύρια πέσος, περίπου 145.000 δολάρια, για τις τέσσερις μονάδες.

Κάθε ρομπότ είναι εξοπλισμένο με κάμερες, φακούς νυχτερινής όρασης και ανθεκτικά υλικά που του επιτρέπουν να κινείται σε ανώμαλο έδαφος, να ανεβαίνει σκάλες και να λειτουργεί σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας επίδειξης, ένα ρομπότ παρουσιάστηκε να περιηγείται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, μεταδίδοντας σε πραγματικό χρόνο εικόνες στους αστυνομικούς που βρίσκονταν πίσω του.

Στο σενάριο, το ρομπότ αντιμετώπισε έναν οπλισμένο άνδρα και χρησιμοποίησε ένα μεγάφωνο για να του δώσει εντολή να ρίξει το όπλο του.