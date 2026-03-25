Ένα δικαστήριο του Λος Άντζελες απέδωσε μια πρωτοφανή νίκη σε μια νεαρή γυναίκα που μήνυσε τη Meta και τη Google για τον εθισμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την παιδική της ηλικία.

Μια επιτροπή ενόρκων διαπίστωσε ότι η Meta και η Google δημιούργησαν σκόπιμα εθιστικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες βλάπτουν την ψυχική υγεία της 20χρονης γυναίκας.

Το αποτέλεσμα πιθανότατα θα επηρεάσει εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις που εκδικάζονται αυτή την περίοδο από τα αμερικανικά δικαστήρια.

Οι δικηγόροι της Meta υποστήριξαν ότι, ενώ η εν λόγω γυναίκα είχε υποφέρει στη ζωή της, η χρήση του Instagram - το οποίο ανήκει στη Meta μαζί με το Facebook και το WhatsApp - δεν προκάλεσε ούτε συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτές τις δυσκολίες.

Μετά από μια δίκη που διήρκεσε περίπου πέντε εβδομάδες, οι ένορκοι έκριναν ότι η Meta ήταν υπεύθυνη κατά 70% για τη βλάβη της ενάγουσας, ενώ το YouTube κατά 30%.

Σε ανακοίνωσή της, η Meta δήλωσε: «Διαφωνούμε με σεβασμό με την ετυμηγορία και αξιολογούμε τις νομικές μας επιλογές».

Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον των ενόρκων τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, στηρίχθηκε στη μακροχρόνια πολιτική της εταιρείας να μην επιτρέπει την εγγραφή χρηστών κάτω των 13 ετών σε καμία από τις πλατφόρμες της.

Όταν του παρουσιάστηκε εσωτερική έρευνα και έγγραφα που έδειχναν ότι η Meta γνώριζε πως μικρά παιδιά χρησιμοποιούσαν στην πραγματικότητα τις πλατφόρμες της, ο Ζάκερμπεργκ είπε ότι «πάντα επιθυμούσε» ταχύτερη πρόοδο στην αναγνώριση χρηστών κάτω των 13 ετών. Επέμεινε ότι η εταιρεία είχε φτάσει «στο σωστό σημείο με την πάροδο του χρόνου».

Ενώ η Google, ως ιδιοκτήτρια του YouTube, ήταν επίσης εναγόμενη στην υπόθεση, το μεγαλύτερο μέρος της δίκης επικεντρώθηκε στο Instagram και στη Meta.

Οι Snap και TikTok ήταν αρχικά επίσης κατηγορούμενοι, αλλά και οι δύο εταιρείες κατέληξαν σε άγνωστους συμβιβασμούς με την ενάγουσα πριν από τη δίκη.