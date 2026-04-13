Μαθητές στη Θεσσαλονίκη δημιουργούν εφαρμογή που εκπαιδεύει τους χρήστες στην ανάπτυξη soft skills

Μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που εκπαιδεύει τους χρήστες, νέους ή μεγαλύτερους, στην ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) δημιουργούν μαθητές λυκείου, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην έκθεση της εικονικής επιχείρησης του Junior Achievement (JA) Greece, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες και βασίζεται στην αρχή της εκμάθησης μέσα από την πράξη.

Μόλις εγκαταστήσει κάποιος την εφαρμογή, κατεβάζει ένα διαγνωστικό τεστ, το οποίο αξιολογεί τις ικανότητές του ως προς τους άξονες της ηγεσίας, της επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους και της διαχείρισης άγχους και δύσκολων καταστάσεων. Το τεστ εντοπίζει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του χρήστη και του δίνει την επιλογή είτε να χρησιμοποιήσει ένα παιχνίδι - προσομοιωτή διαδραστικών σεναρίων, είτε να παρακολουθήσει ένα βίντεο με χρήσιμες κατευθύνσεις για την εξέλιξη συγκεκριμένων ικανοτήτων, με βάση στοιχεία από τις νευροεπιστήμες και την επιστήμη της ψυχολογίας.

Στην ομάδα που έχει δημιουργηθεί στο 1ο Γενικό Λύκειο Πυλαίας συμμετέχουν οι μαθητές της Β’ Λυκείου Κωνσταντίνος Εσκιτζής, Χρήστος Κουτσοστάθης, Βασίλης Παπασπυριδάκος, Χρήστος Τρακελίδης και Δημήτρης Πολυζώης, οι οποίοι παρουσίασαν την ιδέα τους πρόσφατα στην εμπορική έκθεση της εικονικής επιχείρησης του JA Greece στη Θεσσαλονίκη. «Σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια τέτοια εφαρμογή καθώς διαπιστώσαμε ότι οι συνομήλικοί μας παρουσιάζουν ένα έλλειμμα στον τομέα των soft skills, ταυτόχρονα όμως αυτές είναι απαραίτητες και στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον αλλά και γενικότερα στον επαγγελματικό τομέα» επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κωνσταντίνος Εσκιτζής, CEO της εικονικής επιχείρησης.

O ίδιος αναφέρει ότι η ομάδα των μαθητών «ΜindPath», με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους Μαρίας Λυσσούδη και Θεόφιλου Κατσιγιάννη συνεργάστηκαν και εξακολουθούν να συνεργάζονται με ψυχολόγους και νευροεπιστήμονες, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη βιβλιογραφική και επιστημονική τεκμηρίωση και να δημιουργηθεί το διαγνωστικό τεστ. Παράλληλα συνεργάζονται με τους μέντορες του Junior Achievement, με επιχειρηματίες αλλά και με γνωστή πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής.

«Το λογισμικό με την ονομασία Brilliantics απευθύνεται σε όλους καθώς οποιοσδήποτε το επιθυμεί, μπορεί να εξελίξει τις ικανότητές του. Εξάλλου, ανάλογα με τις επιλογές που κάνει, δεν λαμβάνει μια σωστή ή λάθος απάντηση αλλά μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επιλογών του, που του δίνουν τη δυνατότητα να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα» προσθέτει.

Από την πλευρά της, η κ. Λυσσούδη δηλώνει ότι το όλο εγχείρημα προέκυψε με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι μέσω καταιγισμού ιδεών κατέληξαν στο τι θέλουν να κάνουν και αποφάσισαν να ασχοληθούν με τις ήπιες δεξιότητες, τη συνεργασία, την ομαδικότητα, την επίλυση προβλημάτων, τη σωστή διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, την ενσυναίσθηση κ.ά. «Επιπλέον διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην αγορά, ιδιαίτερα σε σχέση με τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους νέους ανθρώπους καθώς υπάρχουν διαθέσιμα τεστ από εταιρείες μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή δεν είναι λίγα τα παιδιά που δυσκολεύονται να δουλέψουν μαζί και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες» προσθέτει.

Δεν παραλείπει, μάλιστα, να επισημάνει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που επέδειξαν οι μαθητές καθώς ανέλαβαν ξεχωριστούς ρόλους στην εικονική τους εταιρεία, δούλεψαν πολύ μόνοι τους, έστησαν την επιχείρηση από το μηδέν, έφτιαξαν τα γραφικά, τις αφίσες, έστησαν το περίπτερο στην εμπορική έκθεση της εικονικής επιχείρησης του Junior Achievement στη Θεσσαλονίκη (όπου συμμετείχαν πάνω από 50 επιχειρήσεις), το διακόσμησαν, έφτιαξαν τα μπλουζάκια με την επωνυμία της εταιρείας, ενώ έμπλεξαν σε όλη τη διαδικασία και την τεχνητή νοημοσύνη ως προς το κομμάτι των πιθανών σεναρίων και της προσομοίωσης των συνεπειών συγκεκριμένων συμπεριφορών

Δημιούργησαν μάλιστα και ένα βίντεο για να διαφημίσουν το προϊόν τους ενώ κατέθεσαν και το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) ώστε, αν εγκριθεί, να συμμετέχουν και στον τελικό του Junior Achievement που θα γίνει στις 8 Μαΐου στην Αθήνα. Η διαδικασία ανάπτυξης της εφαρμογής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ στα σχέδια της ομάδας των μαθητών του 1ου Γενικού Λύκειου Πυλαίας βρίσκεται και η εξέλιξή της εντός του καλοκαιριού προκειμένου στη συνέχεια να βγει στην αγορά.