Τα εύσημα διαβάζω απέδωσε στην Ελλάδα η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κατατάσσοντας τη χώρα στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης από πλευράς προόδου και μεταρρυθμίσεων, και αποκαλώντας την «παράδειγμα προς μίμηση».

Θα μου πείτε τώρα τι να ξέρει τώρα η Γκεοργκίεβα μπροστά στην αντιπολίτευση και κάποιους δημοσιολογούντες που αγωνιούν γιατί η οικονομία και η χώρα καταρρέουν και οι Έλληνες είναι σχεδόν πένητες, άλλο αν έγινε ρεκόρ και φέτος στην πασχαλινή έξοδο και η ανεργία μειώθηκε σε ιστορικό χαμηλό δεκαπενταετίας. Η Ιστορία είναι άλλωστε γεμάτη από τέτοιου είδους αντιφάσεις.

Κινητικότητα, παράλληλα, παρατηρείται τελευταία και στην κεντροαριστερά προκειμένου να πέσει το μισητό καθεστώς Μητσοτάκη.

Ο Φάμελλος ας πούμε που συναντήθηκε στην Κουμουνδούρου με τον Κοτζιά για να συζητήσουν «την ανάγκη κοινής δράσης και συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων». Ένας Κοτζιάς που μέχρι πέρυσι βεβαίως, μίλαγε κολακευτικά για την Καρυστιανού, χαρακτηρίζοντάς τη «σπουδαία γυναίκα που άξιζε να γίνει πρωθυπουργός». Τώρα προφανώς άλλαξε το πλάνο και η Καρυστιανού έγινε λιγότερο σπουδαία και τρόπον τινά αποσυνάγωγη. Κάτι τέτοια έβλεπε κι ο Ηράκλειτος και είπε κάποτε το περίφημο «τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ'αυτό μένειν».

Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε γνωστό πού κατέληξε η συζήτηση και αν αυτές οι «προοδευτικές δυνάμεις» θα βρουν επιτέλους κοινά σημεία αναφοράς αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ενημερώσουν και τον κόσμο για να μην τον κρατάνε σε αγωνία. Γιατί ως γνωστόν ο κόσμος έναν καημό έχει, το πώς θα συμπορευτούν οι «προοδευτικοί» και να γίνουν υπουργοί ο Ζαχαριάδης, ο Χαρίτσης και η Πέρκα, με την προσθήκη ενδεχομένως και της Τζάκρη, της Θρασκιά και του Πελεγρίνη.

Ένα βήμα παραπέρα προχώρησε ο Νίκος Παππάς, κατά κόσμον γνωστός και ως 13-0, «εκφράζοντας την προσδοκία του για ένα κοινό ψηφοδέλτιο με Φάμελλο, Τσίπρα, Κατσέλη, Κοτζιά, Κόκκαλη και Νέα Αριστερά», και δίνοντας το σύνθημα «πάμε όλοι μαζί!».

Το πού ακριβώς θα πάνε όλοι αυτοί μαζί δεν είναι σαφές, αλλά όλο και κάποια ταβέρνα θα βρεθεί για να φιλοξενήσει το εγχείρημα.

Απορία πρώτη: Γιατί δεν παίρνουν μαζί και τον Καμμένο; 4,5 χρόνια κυβέρνησαν μαζί του, τώρα τους ξίνισε ; και στο κάτω κάτω «κεντρώο πατριώτη» δεν τον έλεγαν τότε;

Απορία δεύτερη: Έπαψαν αυτοί της ΝΕΑΡ να είναι «αποστάτες», όπως τους έλεγαν κάποτε στο Σύριζα και τους ζήταγαν «τις έδρες πίσω»; Και αν ναι, γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο ότι έγινε σασμός και μονιάσανε; είναι να κρύβουν τέτοιες χαρές πασχαλιάτικα;

Ας ελπίσουμε τέλος πάντων ότι στο τέλος θα τα βρουν για το καλό της χώρας. Αλλά κι αν δεν τα βρουν, το πολύ πολύ ας το γυρίσουν στο μπαρμπούτι. Μπορεί να μην πέσει ο Μητσοτάκης με τον ανένδοτο που έλεγαν, τουλάχιστον όμως θα περάσουν την ώρα τους ευχάριστα.

Αυτά και Χρόνια Πολλά σε όλους!