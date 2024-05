Μασκ: Δημιούργησε την xAI για να ανταγωνιστεί OpenAI και Microsoft στην ανάπτυξη ΑΙ

Η νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης του Ελον Μασκ, xAI, συγκέντρωσε επενδυτικά κεφάλαια ύψους 6 δισ. δολάρια, εγκαινιάζοντας την έναρξη ενός εντονότερου ανταγωνισμού στον τομέα της AI.

Η εταιρεία ανέφερε στον ιστότοπό της την Κυριακή ότι η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των πρώτων προϊόντων της xAI στην αγορά και την επιτάχυνση της έρευνας. Η xAI είπε ότι έχει κάνει «σημαντικά βήματα» κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες.

Ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο του εγχείρημα έδωσαν μεταξύ άλλων οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital και Fidelity Management & Research, όπως επίσης και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ και η Kingdom Holding.

Join xAI if you believe in our mission of understanding the universe, which requires maximally rigorous pursuit of the truth, without regard to popularity or political correctness https://t.co/jWEGDDnVk1