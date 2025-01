Manas AI: H startup Τεχνητής Νοημοσύνης που φιλοδοξεί να ανακαλύψει νέες θεραπείες για τον καρκίνο

Ο συνιδρυτής και επιχειρηματίας του LinkedIn, Ριντ Χόφμαν, ξεκίνησε τη Δευτέρα μια startup Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο την ανακάλυψη νέων θεραπειών για τον καρκίνο.

Η Manas AI θα χρησιμοποιήσει μια ιδιόκτητη πλατφόρμα που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της διαδικασίας ανακάλυψης φαρμάκων - από τον εντοπισμό πιθανών υποψηφίων φαρμάκων με «ταχύτητα και ακρίβεια αλλαγής Παραδείγματος» μέχρι τις κλινικές δοκιμές - δήλωσε ο Χόφμαν σε δελτίο Τύπου.

Η εταιρεία επικεντρώνεται αρχικά σε θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του προστάτη και το λέμφωμα και σκοπεύει να ασχοληθεί και με άλλα αυτοάνοσα και σπάνιες ασθένειες.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει διαρκή και θετικό αντίκτυπο στην ανθρωπότητα και εδώ και χρόνια έχω επικεντρωθεί στο να βοηθήσω στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτής της τεχνολογίας», είπε ο Χόφμαν.

«Η Manas AI καταρρίπτει τα εμπόδια που έχουν επιβραδύνει την ιατρική καινοτομία για δεκαετίες, γεγονός που θα οδηγήσει σε εκθετικό θετικό αντίκτυπο στην ικανότητά μας να θεραπεύουμε ανθρώπινες ασθένειες».

Η Manas AI έχει ήδη συγκεντρώσει σχεδόν 25 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση σε έναν γύρο εκκίνησης με επικεφαλής την επενδυτική εταιρεία General Catalyst και με τη βοήθεια της Greylock και άλλων επενδυτών στους τομείς των βιοεπιστημών και της τεχνολογίας, ενώ ο Χόφμαν επένδυσε επίσης δικά του χρήματα στην εταιρεία.

Η startup συνεργάζεται επίσης με τη Microsoft για τη χρήση της πλατφόρμας cloud computing του τεχνολογικού «κολοσσού».

Ο Χόφμαν συνίδρυσε τη Manas AI με τον ερευνητή για τον καρκίνο Δρ. Σιντάρτα Μουχέρτζι, συγγραφέα του βραβευμένου με Πούλιτζερ βιβλίου «The Emperor of all Maladies: A Biography of Cancer».

«Η αποστολή μας είναι απλή αλλά βαθιά: να μεταμορφώσουμε τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε και αναπτύσσουμε φάρμακα που σώζουν ζωές», δήλωσε ο Μουχέρτζι. «Μέσω της δύναμης της Τεχνητής Νοημοσύνης και της παγκόσμιας κλάσης της ομάδας μας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να μειώσουμε δραστικά τον χρόνο και το κόστος που χρειάζεται για να φέρουμε νέες θεραπείες που αλλάζουν το παιχνίδι για τους ασθενείς».

Η Manas AI εντάσσεται σε ένα κύμα εταιρειών τεχνολογίας που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανακάλυψη φαρμάκων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπις, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα φάρμακα που αναπτύχθηκαν από τη θυγατρική εταιρεία ανακάλυψης φαρμάκων της Alphabet και σχεδιάστηκαν από την Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να οδηγηθούν σε δοκιμή μέχρι το τέλος του έτους.