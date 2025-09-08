Λογοκρισία στην Τουρκία: Περιορισμούς στη χρήση των social media καταγγέλλει η Netblocks

Η Netblocks, μια παγκόσμια εταιρεία παρακολούθησης του διαδικτύου, γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι η πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το X, το YouTube, το Instagram, το Facebook, το TikTok και το WhatsApp, έχει περιοριστεί στην Τουρκία σε πολλά δίκτυα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το μπλοκάρισμα της πρόσβασης ήρθε καθώς το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), κάλεσε σε συγκεντρώσεις, καθώς η αστυνομία έστησε οδοφράγματα σε περιοχές γύρω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελευθερίας Έκφρασης της Τουρκίας, η οποία παρακολουθεί την τοπική λογοκρισία στο διαδίκτυο, τα προβλήματα πρόσβασης ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής, με το εύρος ζώνης να περιορίζεται για τις πλατφόρμες.

Η Ένωση Παρόχων Πρόσβασης της Τουρκίας, υπεύθυνη για την εφαρμογή αποφάσεων αποκλεισμού του διαδικτύου, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τους περιορισμούς πρόσβασης.