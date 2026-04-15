Κομισιόν: Έτοιμη η εφαρμογή για την επαλήθευση ηλικίας στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαδικτυακές πλατφόρμες είναι τεχνικά έτοιμη και σύντομα θα είναι διαθέσιμη για χρήση, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής της Κομισιόν,. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς τα κράτη μέλη προχωρούν με τα σχέδιά τους για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προχωράμε με πλήρη ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων μας. Καθιστούμε τις διαδικτυακές πλατφόρμες υπεύθυνες», είπε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με την επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, Χένα Βίρκουνεν.

«Αυτή η εφαρμογή παρέχει στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους φροντιστές ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παιδιών. Θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών μας».

Η ΕΕ θα δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό συντονισμού, ώστε να διασφαλίζεται η επαλήθευση της ηλικίας στα αντίστοιχα εθνικά συστήματα, πρόσθεσε η Βίρκουνεν.

Πώς λειτουργεί

Η φον ντερ Λάιεν μίλησε για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής.

Όπως είπε, «[ρώτον, είναι φιλική προς τον χρήστη. Κατεβάζετε την εφαρμογή. Την ρυθμίζετε με το διαβατήριό σας ή την ταυτότητά σας. Στη συνέχεια, πιστοποιείτε την ηλικία σας όταν χρησιμοποιείτε διαδικτυακές υπηρεσίες.

Δεύτερον, τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον κόσμο.

Οι χρήστες θα πιστοποιούν την ηλικία τους χωρίς να αποκαλύπτουν καμία άλλη προσωπική πληροφορία. Με απλά λόγια, είναι απολύτως ανώνυμη: οι χρήστες δεν μπορούν να εντοπιστούν.

Τρίτον, η εφαρμογή λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή – κινητό, tablet, υπολογιστή, ό,τι θέλετε. Και, τέλος, είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα – ο καθένας μπορεί να ελέγξει τον κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και οι χώρες-εταίροι μας.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παγκόσμιους εταίρους μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν εύκολα να βασίζονται στην εφαρμογή μας για την επαλήθευση της ηλικίας. Επομένως, δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες».