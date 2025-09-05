Κίνα: Επιταχύνει την πρακτική εφαρμογή της AI σε σημαντικούς τομείς οικονομικής ανάπτυξης μέχρι το 2027

Το Πεκίνο στοχεύει στην επίτευξη σημαντικών ορόσημων στην πρακτική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) σε κρίσιμους τομείς οικονομικής ανάπτυξης μέχρι το 2027, σύμφωνα με δηλώσεις του Χούο Φουπένγκ, διευθυντή ενός κέντρου ανάπτυξης της καινοτομίας που εποπτεύεται από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC).

Στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στις 29 Αυγούστου ο ίδιος αξιωματούχος περιέγραψε την επόμενη διετία ως ένα “κρίσιμο παράθυρο” για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η NDRC προωθεί την αξιοποίηση των διαθέσιμων ικανοτήτων και οικονομικών πόρων σε όλη την κινεζική κοινωνία για την επίτευξη προόδου σε έξι τομείς: Την επιστήμη και τεχνολογία, τη βιομηχανία, την κατανάλωση, τη δημόσια ευημερία, την κυβερνητική διοίκηση, αλλά και την παγκόσμια συνεργασία.

Των δηλώσεων του Χούο προηγήθηκε η έκδοση από το Πεκίνο μιας σειράς εγκυκλίων για την εμβάθυνση υλοποίησης της πρωτοβουλίας «AI Plus», αναλύοντας τη συστημική προσέγγιση για την ενίσχυση των υποδομών που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη και επιταχύνουν την ενσωμάτωση της τεχνολογίας ΑΙ σε διαδραστικό οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.