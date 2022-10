Κίνα: Εκτόξευσε το εξελιγμένο ηλιακό της παρατηρητήριο ASO-S

Η Κίνα πραγματοποίησε με επιτυχία την εκτόξευση ενός ακόμη εξελιγμένου ηλιακού παρατηρητηρίου. Η εκτόξευση του δορυφορικού τηλεσκοπίου με την ονομασία ASO-S (Advanced Space-based Solar Observatory) ή Kuafu-1 (γίγαντας της κινεζικής μυθολογίας που προσπάθησε να "δαμάσει" τον Ήλιο) έγινε το Σαββατοκύριακο με έναν πύραυλο Long March 2D από το κέντρο εκτόξευσης δορυφόρων Jiuquan της βορειοδυτικής Κίνας.

Το κόστους 126 εκατομμυρίων δολαρίων και βάρους 860 κιλών παρατηρητήριο, που αναπτύχθηκε από επιστήμονες της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, τέθηκε σε ηλιοσύγχρονη τροχιά σε απόσταση 720 χιλιομέτρων από τη Γη, κοιτώντας μόνιμα τον Ήλιο, 24 ώρες τη μέρα, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Στόχος είναι αφενός να μελετήσει με ποιούς τρόπους το ηλιακό μαγνητικό πεδίο δημιουργεί τις τεράστιες εκρήξεις στεμματικής μάζας, τις εκλάμψεις και τις άλλες ηλιακές εκρήξεις και αφετέρου να βελτιώσει τις προβλέψεις για τον δυνητικά επικίνδυνο για τη Γη διαστημικό "καιρό" (γεωμαγνητικές καταιγίδες και άλλα φαινόμενα) που μπορεί να επηρεάσει τα συστήματα GPS, τους γήινους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και τα δίκτυα ηλεκτρισμού.

Οι αστρονόμοι γνωρίζουν ότι το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου προκαλεί τα διάφορα εκρηκτικά επεισόδια στην επιφάνεια του, αλλά οι ακριβείς μηχανισμοί είναι πολύπλοκοι και όχι καλά κατανοητοί. Τα τρία επιστημονικά όργανα του ASO-S, που θα λειτουργούν σε διάφορα μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, θα φωτίσουν περισσότερο το τι συμβαίνει.

Η αποστολή θα διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, καλύπτοντας την αναμενόμενη κορύφωση του 11ετούς ηλιακού κύκλου κατά τη διετία 2024-25, οπότε και προβλέπονται πολλές ηλιακές εκρήξεις. Τα δεδομένα του σκάφους (περίπου 500 gigabytes τη μέρα) θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα και οι Κινέζοι ερευνητές δηλώνουν ανοικτοί σε διεθνείς συνεργασίες.

[🔴China’s 44th launch in 2022] At UTC 23:43 Oct 8, Chinese Academy of Science’s ASO-S (Advanced Space-based Solar Observatory) was successfully launched to SSO by CZ2D Y55 rocket at Jiuquan. It’s also the 442rd launch of Long March rocket family. HD: https://t.co/vVbqXuXyxg pic.twitter.com/vHkxYt7r4Q