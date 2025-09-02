Κερδίζει έδαφος η ανακάλυψη φαρμάκων με τη βοήθεια της ΑΙ - Η FDA πιέζει για μείωση δοκιμών σε ζώα

Οι εταιρείες ανάπτυξης φαρμάκων υιοθετούν όλο και περισσότερο τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανακάλυψη και τον έλεγχο της ασφάλειας των φαρμάκων, προκειμένου να επιτύχουν ταχύτερα και φθηνότερα αποτελέσματα. Αυτό, έρχεται σε συνάρτηση με την πίεση της FDA για τη μείωση των δοκιμών σε ζώα στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με 11 διαφορετικούς εμπειρογνώμονες από εταιρείες συμβάσεων έρευνας, εταιρείες βιοτεχνολογίας και χρηματιστηριακές εταιρείες, μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η μείωση των δοκιμών σε ζώα θα μπορούσε να μειώσει τους χρόνους και τα κόστη τουλάχιστον κατά το ήμισυ.

Η εταιρεία παραγωγής λογισμικού για την ανάπτυξη φαρμάκων Certara CERT.O και εταιρείες βιοτεχνολογίας όπως η Schrodinger SDGR.O και η Recursion Pharmaceuticals RXRX.O χρησιμοποιούν ήδη την Τεχνητή Νοημοσύνη για να προβλέψουν τον τρόπο με τον οποίο τα πειραματικά φάρμακα ενδέχεται να απορροφηθούν, να διανεμηθούν ή να προκαλέσουν τοξικές παρενέργειες.

«Φτάνουμε στο σημείο όπου δεν χρειάζεται πλέον να το κάνουμε αυτό (τις δοκιμές σε ζώα)», δήλωσε ο Patrick Smith, πρόεδρος της Certara, η οποία συνεργάζεται με εταιρείες που αναπτύσσουν φάρμακα για μολυσματικές ασθένειες, όπως μονοκλωνικά αντισώματα για την ηπατίτιδα Β.

Η Recursion δήλωσε ότι η πλατφόρμα ανακάλυψης φαρμάκων που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χρειάστηκε μόλις 18 μήνες για να μεταφέρει ένα μόριο σε κλινικές δοκιμές ως υποψήφιο φάρμακο κατά του καρκίνου, πολύ πιο γρήγορα από τον μέσο όρο του κλάδου που είναι 42 μήνες.

Αναλυτές της TD Cowen και της Jefferies αναμένουν ότι αυτές οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μειώσουν το κόστος και το χρόνο κατά περισσότερο από το ήμισυ, από τις τρέχουσες εκτιμήσεις που φτάνουν τα 15 χρόνια και τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για να κυκλοφορήσει ένα φάρμακο στην αγορά.

Η αλλαγή αυτή συνάδει επίσης με το όραμα της FDA για την υιοθέτηση νέων προτύπων, όπως τεχνολογίες βασισμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μοντέλα ανθρώπινων κυττάρων και υπολογιστικά μοντέλα, καθώς η υπηρεσία σχεδιάζει να καταστήσει τις μελέτες σε ζώα εξαίρεση για τις προκλινικές δοκιμές ασφάλειας και τοξικότητας σε διάστημα τριών έως πέντε ετών.

Οι νέες προσεγγίσεις αναμένεται να οδηγήσουν τελικά και σε χαμηλότερες τιμές φαρμάκων, όπως ανέφερε η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στην ανακοίνωσή της τον Απρίλιο, στην οποία περιγράφεται ένας οδικός χάρτης για τις εταιρείες ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις δοκιμές σε ζώα, ειδικά για τα φάρμακα μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Ωστόσο, οι ειδικοί του κλάδου έχουν δηλώσει ότι οι νέες μέθοδοι είναι απίθανο να αντικαταστήσουν πλήρως τις δοκιμές σε ζώα.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις της FDA για τα μονοκλωνικά αντισώματα, οι εταιρείες διεξάγουν μελέτες σε ζώα για να ελέγξουν τυχόν επιβλαβείς επιδράσεις ενός φαρμάκου. Αυτές οι μελέτες διαρκούν συνήθως από ένα έως έξι μήνες και απαιτούν κατά μέσο όρο περίπου 144 πρωτεύοντα θηλαστικά, με κόστος 50.000 δολάρια το καθένα, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Νέα προσέγγιση

Η Charles River CRL.N, ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς φορείς στον κόσμο, είναι από τους βασικούς πυλώνες της βιομηχανίας που επενδύουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις λεγόμενες «μεθοδολογίες νέας προσέγγισης» (ΝΑΜ).

Αυτές οι μεθοδολογίες χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, μοντελοποίηση με υπολογιστή και μηχανική μάθηση, καθώς και μοντέλα βασισμένα στον άνθρωπο, όπως όργανα σε τσιπ, για να προβλέψουν πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα φάρμακο στον οργανισμό. Ένα όργανο σε τσιπ είναι μια μικρή συσκευή επενδεδυμένη με ζωντανά ανθρώπινα κύτταρα που αναπαράγουν βασικές λειτουργίες ενός οργάνου.

Το χαρτοφυλάκιο NAM της Charles River αποφέρει ήδη ετήσια έσοδα περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων. «Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε αμέσως, στο εγγύς μέλλον, σε ένα σημείο όπου ξαφνικά οι δοκιμές σε ζώα θα έχουν εξαφανιστεί εντελώς», δήλωσε ο Brendan Smith, αναλυτής βιοεπιστημών και βιοτεχνολογίας στην TD Cowen.