Ηθικά διλήμματα και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη, την ηθική και την εφαρμογή της συζήτησαν οι συμμετέχοντες σε πάνελ στο 10o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 9-12 Απριλίου με συντονίστρια την Αγγελική Πιτταροκοίλη, Marketing & Communications Director της Endeavor Greece.

H Charlotte Foucteau, Chief Executive Officer της TP Ελλάδας, ανέφερε ότι μέσω της ΤΝ προωθείται το άτομο και παύει να ανήκει στη μάζα. Πρόσθεσε ότι με την ΤΝ γινόμαστε περισσότερο προορατικοί. Για τη χρήση της ΤΝ στην Ελλάδα ανέφερε ότι θα έχει αντίκτυπο καθώς η οικονομία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες. Όμως δεν θα είναι όλα αυτόματα και μηχανικά, καθώς σε ένα κόσμο με πολλές επιλογές η πραγματική αξία θα προκύπτει από τη συναισθηματική νοημοσύνη που θα εφαρμόσουμε. «Είναι απαραίτητο η καινοτομία να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα», τόνισε η κα Fouctaeu.

Παραδέχθηκε, δε, ότι είμαστε η πρώτη γενια που πρέπει να ζούμε και να εργαζόμαστε με μοντέλα μηχανικής μάθησης και ότι είναι ευθύνη μας να βρούμε τον τρόπο εκπαίδευσης των εργαζόμενων του μέλλοντος.

Επισήμανε, τέλος, ότι οι δεξιότητες της συμπερίληψης και συνεργασίας, είναι οι σημαντικότερες που μπορεί να διαθέτει ο άνθρωπος.

Ο C. L. Max Nikias, President Emeritus & Life Trustee, Malcolm R Currie Chair for Technology & Humanities του University of Southern California, μίλησε για έναν νέο διαφωτισμό λόγω της νέας τεχνολογίας, η οποία καινοτομεί καθώς πλέον η ΤΝ μπορεί να τεθεί σε ισχύ σε πραγματικό χρόνο.

Για το ρόλο των πανεπιστημίων τόνισε ότι αυτά θα πρέπει να εκπαιδεύουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο να δεχθεί την αλλαγή αυτή. Σε αυτό σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η σύμπραξη ιδιωτικού τομέα και πανεπιστημίων, η οποία θα στηρίξει την εκπαίδευση και στην περίπτωση διακοπής της κρατικής χρηματοδότησης.

Σχετικά με την ΤΝ ανέφερε πως πίσω από αυτήν βρίσκονται οι ημιαγωγοί, ενώ στην παρούσα φάση το πάνω χέρι έχει η Ευρώπη, οι ΗΠΑ, η Ταϊβάν, το Ισραήλ και η Κίνα, χωρίς ωστόσο κανένα κράτος να μπορεί να επιβληθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο κ. Currie εκτίμησε τέλος πως η Ελλάδα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη λογισμικών και έκρινε απαραίτητο να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση, καθώς παρατηρείται έλλειψη ταλέντων.

O Alvin Graylin, Συγγραφέας του "Our Next Reality" και Πρόεδρος του Virtual World Society, Global VP, HTC, ήταν πιο απαισιοδοξος αναφερόμενος στις απειλές, κυρίως τις κοινωνικές, που θα μπορούσε να φέρει δυνητικά η υπέρμετρη εξάρτηση από την ΤΝ. Εκτίμησε πως αυτή θα δημιουργήσει έναν κόσμο αφθονίας, αλλά και κοινωνικές ανισότητες, για όσους «μείνουν πίσω». Πρόσθεσε, δε, ότι κάποτε η ΤΝ μπορεί να γίνει αυτόνομη και να δημιουργήσει και άλλους ιούς, αλλά και να συμβάλει σε κυβερνοεπιθέσεις. Θεωρεί πολύ επικίνδυνη την πιθανότητα προηγμένο ΑΙ να χρησιμοποιηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις και να πάει στα χέρια ομάδων με συγκεκριμένα συμφέροντα.

Προέβλεψε, μάλιστα, ότι εντός πενταετίας θα έχουμε εξελιγμένη ΤΝ (AGI) και όλες οι δουλειές γραφείου θα αντικατασταθούν, ενώ θα εκτελούνται και χειρωνακτικές δουλειές.

Κεντρική φωτ.: Από αριστερά: Αγγελική Πιτταροκοίλη, Marketing & Communications Director, Endeavor Greece, Greece - Charlotte Foucteau, Chief Executive Officer, TP, Greece - Alvin Graylin, Συγγραφέας: "Our Next Reality" - Πρόεδρος Virtual World Society, Global VP, HTC - C. L. Max Nikias, President Emeritus & Life Trustee, Malcolm R Currie Chair for Technology & Humanities, University of Southern California