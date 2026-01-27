Iris2: Η απάντηση της Ευρώπης στο Starlink του Μασκ - Πότε θα είναι έτοιμο

Η πολυτροχιακή συστοιχία 290 δορυφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή ως IRIS2, αναμένεται να ξεκινήσει τις αρχικές υπηρεσίες επικοινωνίας το 2029, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση των προσπαθειών της Ένωσης στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας, όπως δήλωσε την Τρίτη ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ.

Το IRIS2 αποτελεί απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ και σε άλλα ταχέως αναπτυσσόμενα δίκτυα διαδικτύου και θα διαθέτει κρυπτογραφημένο δίκτυο κορμού για τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους φορείς της ΕΕ, ενώ θα παρέχει επίσης WiFi υψηλής ταχύτητας στους Ευρωπαίους πολίτες.

«Η Ευρώπη πρέπει να έχει το δικό της κυρίαρχο στρατιωτικό cloud», δήλωσε ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Διάσκεψης.

Το IRIS2 αναμενόταν να ξεκινήσει το 2030, αλλά ο Κουμπίλιους δήλωσε ότι ορισμένες υπηρεσίες για τις κυβερνήσεις είναι πιθανό να ξεκινήσουν ένα χρόνο νωρίτερα.

Ενώ το IRIS2 απέχει ακόμη μερικά χρόνια, την περασμένη εβδομάδα η ΕΕ εγκαινίασε το GOVSATCOM, το οποίο συνδέει οκτώ δορυφόρους από πέντε χώρες της ΕΕ για να παρέχει ορισμένες αρχικές υπηρεσίες επικοινωνίας σε κυβερνήσεις και στρατούς και στα 27 κράτη μέλη.

Ο Κουμπίλιους δήλωσε ότι αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν θα μείνει «χωρίς» υπηρεσίες τα επόμενα τρία χρόνια, αν και πρόσθεσε: «Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα γεωπολιτικά στοιχεία, πρέπει να επιταχύνουμε. Είμαστε αρκετά εξαρτημένοι από τις αμερικανικές υπηρεσίες».

Η κάλυψη του χάσματος στις δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης για πυραύλους και εκτόξευσης δορυφόρων παραμένει πρόκληση, δήλωσε. Ο ρυθμός εκτόξευσης δορυφόρων της ΕΕ υστερεί σημαντικά σε σχέση με αυτόν της SpaceX.

Ορισμένες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε εθνικό επίπεδο.

Η Γερμανία έχει διαθέσει 35 δισ. ευρώ για την υπεράσπιση του διαστήματος και πέρυσι ένωσε τις δυνάμεις της με τη Γαλλία για την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυραύλων μέσω δορυφόρου, το οποίο ονομάζεται Odin's Eye, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030.