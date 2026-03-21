ΗΠΑ: Mega deal του Πολεμικού Ναυτικού με την Gecko Robotics για τη συντήρηση του στόλου μέσω ΤΝ

Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της αμυντικής ετοιμότητας, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προχώρησε στην υπογραφή της μεγαλύτερης συμφωνίας ρομποτικής στην ιστορία του, με στόχο την καταπολέμηση των χρόνιων καθυστερήσεων στη συντήρηση των πλοίων του.

Η συνεργασία αφορά την εταιρεία Gecko Robotics, με έδρα το Πίτσμπουργκ, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή ρομπότ και προηγμένων αισθητήρων για την επιθεώρηση κρίσιμων βιομηχανικών υποδομών. Η σύμβαση, τύπου IDIQ (αορίστου ποσότητας και χρόνου), έχει πενταετή διάρκεια και ανώτατο όριο (ceiling) τα 71 εκατομμύρια δολάρια, ξεκινώντας με μια άμεση εκταμίευση 54 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει από 18 πλοία του Στόλου του Ειρηνικού, με τα ρομπότ της Gecko να έχουν την ικανότητα να αναρριχώνται σε κάθε σημείο του σκάφους, χαρτογραφώντας με απόλυτη ακρίβεια την κατάσταση των υλικών.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Jake Loosararian, το λογισμικό δημιουργεί ένα «ψηφιακό δίδυμο» (digital twin) κάθε πλοίου.

Πρόκειται για μια ζωντανή ψηφιακή αναπαράσταση που επιτρέπει στο Ναυτικό να προβλέπει βλάβες πριν αυτές εκδηλωθούν, να επιταχύνει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για επισκευές και να μειώνει δραστικά τον χρόνο παραμονής των πλοίων εκτός υπηρεσίας.

Η κίνηση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς σήμερα περίπου το 40% του αμερικανικού στόλου παραμένει ακινητοποιημένο λόγω των παρατεταμένων κύκλων συντήρησης και το ετήσιο κόστος αυτής της δυσλειτουργίας υπολογίζεται μεταξύ 13 και 20 δισ. δολαρίων.

«Θέλω να ζήσουμε σε έναν κόσμο όπου τα πλοία δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν σε κύκλους συντήρησης, γιατί θα γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται διόρθωση ενώ βρίσκονται ακόμη σε επιχειρησιακή ανάπτυξη», δήλωσε ο Loosararian στο TechCrunch.

Στόχος του Πολεμικού Ναυτικού είναι να επιτύχει ετοιμότητα τουλάχιστον 80% έως το 2027, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές προκλήσεις απαιτούν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα των ναυτικών δυνάμεων. Η συνεργασία με την Gecko Robotics, η οποία μετρά ήδη τέσσερα χρόνια δοκιμών, αποτελεί το «κλειδί» για τον εκσυγχρονισμό των γερασμένων υποδομών του αμερικανικού στόλου.