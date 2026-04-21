Το Instagram επεκτείνει το εργαλείο «Your Algorithm» στο Explore, εκτός των reels

Το Instagram ανακοίνωσε την επέκταση της επιλογής ελέγχου περιεχομένου «Ο Αλγόριθμός Σας», με ορισμένους χρήστες να μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν την ενημέρωση μέσα στην ενότητα Explore, επιπλέον της ροής των Reels.

Η λειτουργία αυτή παρέχει μια άμεση επιλογή εισαγωγής δεδομένων για τη διαχείριση του περιεχομένου που εμφανίζεται στους χρήστες, με απλές προτροπές θεμάτων που επιτρέπουν τη βασική καθοδήγηση των ενδιαφερόντων εντός της ροής. Το Instagram άρχισε να δοκιμάζει αυτή την επιλογή για τα Reels τον Οκτώβριο και τώρα δίνει στους χρήστες διευρυμένη δυνατότητα παρέμβασης σε ακόμη μια επιφάνεια περιεχομένου, σύμφωνα με το SocialMediaToday.

Με αυτή τη νέα επιλογή, οι χρήστες θα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειρίζονται τα θέματα που ο αλγόριθμος του Instagram θεωρεί ότι τους ενδιαφέρουν. Αυτό θα επιτρέψει την άμεση επιρροή στις συστάσεις περιεχομένου και στην εμφάνισή τους στο Explore. Επιπλέον, οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουν οι χρήστες σε αυτό το εργαλείο θα επεκτείνονται και στα Reels.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να μοιραστούν τα ενδιαφέροντά τους σε ένα Story, ενημερώνοντας τους άλλους για την ενημέρωση και τις προτιμήσεις τους. Οι νέοι έλεγχοι στο Explore θα επιτρέπουν επίσης στους χρήστες να προσθέτουν ή να αφαιρούν ενδιαφέροντα απευθείας από τις «κάψουλες» θεμάτων (topic pills) στο πάνω μέρος της σελίδας.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα επιλογή, η οποία δίνει στους χρήστες περισσότερο έλεγχο. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει αν θα τη χρησιμοποιήσουν πραγματικά.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συχνά παραπονιούνται για την έλλειψη ελέγχου στον αλγόριθμο και την προτίμηση σε μια χρονολογική ροή. Στην πραγματικότητα, όμως, όταν αυτές οι επιλογές παρέχονται, η πλειονότητα των ανθρώπων δεν τις χρησιμοποιεί. Η άνεση του scrolling: Οι περισσότεροι χρήστες θέλουν απλώς να συνδεθούν και να ξεκινήσουν το scrolling. Οι αλγόριθμοι που βασίζονται στην αλληλεπίδραση (engagement) ενισχύουν αυτόν τον παράγοντα, δείχνοντας περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει χωρίς καν να χρειάζεται να ακολουθούν λογαριασμούς.

Καθησύχαση vs Ουσιαστικός Έλεγχος: Αυτές οι λειτουργίες συχνά λειτουργούν περισσότερο ως μέσο καθησύχασης παρά ως ουσιαστική χειροκίνητη παρέμβαση.

Δεδομένου ότι οι συστάσεις μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης οδηγούν σε αύξηση της αλληλεπίδρασης στις εφαρμογές της Meta, είναι απίθανο η εταιρεία να παρέδιδε τέτοιο επίπεδο ελέγχου αν πίστευε ότι οι χρήστες θα το εφάρμοζαν σε ευρεία κλίμακα.