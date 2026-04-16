Πριν από τέσσερις μήνες, δώδεκα κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές από μεγάλους κινεζικούς παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου προειδοποιούσαν, σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε ακαδημαϊκό περιοδικό, ότι η στρατηγική επιδίωξη της Κίνας για ενεργειακή και βιομηχανική αυτάρκεια κρύβει ένα κρίσιμο και συχνά υποτιμημένο αδύναμο σημείο: την εξάρτηση από το ήλιο, αναφέρει το CNN.

Όπως σημειώνει, το ήλιο, ένα άχρωμο και άοσμο αέριο, αποτελεί κρίσιμο υλικό για μια σειρά βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών υψηλής αξίας. Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στην κατασκευή ημιαγωγών, στην ψύξη ιατρικών συσκευών απεικόνισης όπως οι σαρώσεις μαγνητικής τομογραφίας, στον έλεγχο διαρροών σε αγωγούς, αλλά και στην υποστήριξη της λειτουργίας πυραυλικών συστημάτων μέσω της πίεσης δεξαμενών καυσίμου.

Η ανησυχία των ερευνητών εστίαζε στο γεγονός ότι πάνω από το 83% της κινεζικής προσφοράς ηλίου προερχόταν από εισαγωγές, καθιστώντας την αλυσίδα εφοδιασμού ιδιαίτερα ευάλωτη σε γεωπολιτικές αναταράξεις. Όπως σημείωναν, η ασφάλεια του εφοδιασμού βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις λόγω της αυξημένης διεθνούς αστάθειας.

Σήμερα, οι προβλέψεις αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνονται, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν έχουν προκαλέσει ευρύτερη ενεργειακή αναταραχή. Η διακοπή ή περιορισμός κρίσιμων ροών, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από θαλάσσιες οδούς όπως τα Στενά του Ορμούζ, έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες στην παγκόσμια αγορά ηλίου.

Η Κίνα αντιμετωπίζει πλέον σοβαρή έλλειψη, με τις τιμές να έχουν εκτοξευθεί και τα αποθέματα να συρρικνώνονται. Αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την παραγωγή ημιαγωγών και τη λειτουργία ιατρικών συστημάτων απεικόνισης, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την οικονομία που βασίζεται στην τεχνολογία.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τη διακοπή παραγωγής σε βασικούς προμηθευτές, όπως το Κατάρ, το οποίο καλύπτει σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ζήτησης. Η έλλειψη εξειδικευμένων υποδομών μεταφοράς και κρυογονικών δεξαμενόπλοιων δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Παράλληλα, η περιορισμένη δυνατότητα της Ρωσίας να καλύψει το κενό, λόγω υφιστάμενων συμβολαίων και περιορισμένης πλεονάζουσας παραγωγής, αφήνει την Κίνα με περιορισμένες επιλογές. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί δραστικά την τελευταία δεκαετία, ενώ η εξάρτηση από άλλες πηγές δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.