Κυρ. Μητσοτάκης για Μυλωνάκη: Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους - Ο άνθρωπος αυτός σήμερα παλεύει για τη ζωή του

Για «έναν δολοφονικό βούρκο που πνίγει την αξιοπρέπεια» και για «μια ζούγκλα αθλιότητας», έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου που διεξάγεται στη Βουλή σε συζήτηση πολιτικών αρχηγών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν», ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «είναι σεβαστή αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις».

Ακόμα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την πως με «άθλια ψέματα και συκοφαντίες» που σκοπό να πλήξουν τον ίδιο, την οικογένειά του και όλους τους συνεργάτες του.

Η ομιλία του πρωθυπουργού

Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε προ ημερών απαντά ευθέως στα ζητήματα που συζητάμε σήμερα. Γράφει στο πόρισμα ότι στον τόπο μας υλοποιείται ολιστική πολιτική κατά της διαφθοράς, ενισχύεται η λογοδοσία στο δημόσιο. Ενώ η Ελλάδα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει. Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα όσα εσείς καταγγέλλετε. Εσείς έχετε κομματική σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ τη δική του αξιοπιστία παρά τις ψευδείς κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιτελέσει πρόοδο στα ζητήματα δικαίου και έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της ΕΕ. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε ότι έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν λόγο να χαριστούν στην κυβέρνηση ούτε να συντάσσουν έρευνες με αλλότρια κριτήρια. Στην έκθεση του Economist η Ελλάδα κατατάσσεται ως πλήρης και όχι ως μερική δημοκρατία με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να μην είναι στην ίδια κατάσταση.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα θέματα αυτά στα επίπεδα που θέλουμε. Όμως τα τελευταία 7 χρόνια η Ελλάδα προοδεύει ή υποχωρεί; Ποιος είναι ο κριτής; Είμαστε εμείς οι ίδιοι φορώντας το κομματικό καπέλο;

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση συμφωνώντας σε κοινούς ορισμούς όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. Μια κυβέρνηση με λαϊκή νομιμοποίηση που λειτουργεί δημοκρατικά, ένα κοινοβούλιο που νομοθετεί, μια δικαιοσύνη που λειτουργεί ανεξάρτητα και απονέμεται στην ώρα της, ένα κράτος που εξυπηρετεί τον πολίτη

Δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα δικαίου αλλά για όσα συμβαίνουν στο Ιράν, τον Λίβανο, την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, τις συνέπειες της κρίσης στην οικονομία και πώς θα αντιμετωπιστούν. Αντί να συζητούμε αυτά, είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις σε παλιές και αίολες ερωτήσεις που έχουν διαψευστεί.

Λυπάμαι για το περιεχόμενο και τη συγκυρία. Όταν το ζητούμενο είναι η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού. Όταν η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά και προοπτική στο αύριο, εσείς μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες σε μία εποχή που η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται αδυνατούμε να διακρίνουμε τα μεγάλα και σοβαρά, από τα μικρότερα και λιγότερο σημαντικά.

Να μιλήσουμε τις συνέπειες που έχει η τοξικότητα και στις προσωπικές ζωές όσων εμπλέκονται στις πολιτικές.

Δεν μπορεί το κράτος δικαίου να γίνεται ταμπέλα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα. Αντίθετα, ο συγκεκριμένος όρος δεν μπορεί παρά να αποτελείται από τους πυλώνες που το συγκροτούν. Κράτος δικαίου σημαίνει δικαιοσύνη με την ανεξαρτησία της να σηματοδοτείται από την για πρώτη φορά συμμετοχή των ίδιων των δικαστών για την εκλογή της ηγεσίας τους. Κράτος δικαίου σημαίνει να μην περιμένει ο πολίτης να δικαιωθεί στα δικαστήρια.

Είναι κράτος δικαίου να απονέμονται συντάξεις σε λίγους μήνες. Είναι κράτος δικαίου να γίνονται μεταγραφές σε πανεπιστήμια με τρόπο αντικειμενικό χωρίς εξυπηρετήσεις. Είναι κράτος δικαίου οι κλήσεις να επιδίδονται ηλεκτρονικά χωρίς καμία παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος που αντιμετωπίζει τους πολίτες φιλικά αλλά και απρόσωπα ώστε το κράτος να μην γνωρίζει ποιος είναι ο πολίτης και τι ψηφίζει.

Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ ανακαλύψατε ότι τα ρουσφέτια ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια, ας γελάσω.

Κράτος δικαίου είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Κράτος δικαίου ως προς την προστασία των δικαιωμάτων είναι η τελευταία προσπάθεια κατά του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων με την απόφαση να απαγορεύσει πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών σε ορισμένες πλατφόρμες. Η ανακοίνωση αυτή δεν σχολιάστηκε από τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πιστεύετε κ. Ανδρουλάκη ότι πραγματικά ο κόσμος συζητούσε για όσα θα συζητήσουμε σήμερα. Συζητούσε για τον εθισμό των νέων. Είστε τόσο εκτός της κοινωνίας.

Συντάξαμε 650 νομοσχέδια και μόνο 10 κατατέθηκαν ως έκτακτα την περίοδο της πανδημίας. Έχουν σταματήσει οι εκτός χρόνου τροπολογίες. Και βέβαια η μεταρρύθμιση για τη διευκόλυνση της άρσης ασυλίας. Πολλοί τα έλεγαν, εμείς τα κάναμε.

Πριν εκστομίσετε κατηγορίες κατά της ΝΔ, θα θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν σημαίνει ενοχή. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Αναφερθείτε στη δική σας Κοινοβουλευτική Ομάδα ως ΚΟ υποδίκων. Οι περισσότεροι από τους 95 βουλευτές που έγινε άρση ασυλίας δεν είναι της ΝΔ.

Η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν.

Έχω εδώ τα πρακτικά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2020. Στηρίχθηκε από την κυβέρνηση αυτή, δεν μπορούσε να ερευνήσει περιόδους άλλης διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ ούτε ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό.

Είναι άλλο το ενδιαφέρον ενός βουλευτή για έναν πολίτη που έρχεται στο γραφείο του και άλλο μια παρανομία πολύ περισσότερο όταν εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με πολιτικό χρήμα. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία να ζητήσουν όλοι οι βουλευτές άρση ασυλίας.

Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποφασίσει γρήγορα ποιους θα στείλει στο ακροατήριο, ποιους θα βάλει στο αρχείο και να δικαιολογήσει την ουδετερότητά της.

Το θέμα της ΕΥΠ είναι ένα ζήτημα που δεν είναι καινούργιο. Ανελήφθη πολιτική ευθύνη, αντικαταστάθηκαν πρόσωπα. Αλήθεια δεύτερη επιχειρείται συστηματικά μια σύγχυση σε νόμιμες επισυνδέσεις και τη χρήση λογισμικών που απασχολούν όλον τον πλανήτη. Ο Άρειος Πάγος είναι καλός όταν καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή και κακός όταν αποφαίνεται για ζητήματα υποκλοπών; Έτσι αντιλαμβάνεστε αλά καρτ τη δικαιοσύνη; Ας την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της όπως ξέρει. Υπάρχουν πολλά βήματα στην υπόθεση, θα περιμένουμε

Ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ γιατί μέρα-νύχτα συνδράμει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής αλλά κυρίως γιατί σήμερα η δράση υπό τη νέα της δομή έχει σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον. Οι μυστικές υπηρεσίες μπορούν αν έχουν πολλές επιτυχίες που πρέπει να μένουν κρυφές γιατί αυτή είναι η αποστολή του. Απαράδεκτο να ναρκοθετείται από ανεύθυνες συζητήσεις που γίνονται ενίοτε αντεθνικό επιχείρημα. Αυτό δεν θα επιτρέψω να συνεχιστεί.

Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα. Δολοφονικός βούρκος που πνίγει την αξιοπρέπεια. Οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνουν σφαίρες και να δημιουργείται ζούγκλα αθλιότητας που εμποδίζει την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει.

Πριν από δύο εβδομάδες το Documento κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο για τον Μυλωνάκη. Είδα τον Γιώργο Μυλωνάκη αφού δημοσιεύθηκε. Ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, θα πρέπει να αποδείξει ότι αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και το απέδειξε με ανάρτηση που έκανε. Όμως έχετε αναρωτηθεί εσείς που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς το ψυχολογικό βάρος που σηκώνουν όσοι γίνονται αποδέκτες και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του.

Το ίδιο το Documento που πυροβολούσε την οικογένεια μου για να τη διαλύσει και να έχετε πολιτικό όφελος, Αυτοί είστε. Για να χτυπηθώ εγώ η οικογένεια μου, η παράταξη τα παιδιά μας οι βουλευτές, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η Χάνα Άρεντ έλεγε ότι η ηθική εξόντωση του άλλου είναι το πρώτο βήμα προς τον φασισμό.