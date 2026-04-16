Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν φάνηκε γενναίος!

Η ΠΑΣΟΚική ενσυναίσθηση βαθμολογήθηκε… μηδέν με τόνο! «Άριστα» στον πυθμένα των ανθρώπινων αξιών. Ευρισκόμενη η ηγεσία του σε διάθεση… πολεμική εναντίον της κυβέρνησης, δεν διέθετε καθόλου, όπως φάνηκε, ψήγματα ψυχικής ανωτερότητας για να παραμερίσει την πολιτική αντιπαράθεση. Δεν ευαισθητοποίησε ανθρωπίνως η σοβαρή περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, που καθηλώνει συναισθηματικά το Μέγαρο Μαξίμου, την Κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αποτόλμησε κίνηση πολιτικής γενναιότητας: Να ζητήσει ο ίδιος από τον Πρόεδρο της Βουλής την αναβολή της σημερινής συζήτησης. Κρίμα, δεν αντάμωσε με τον πολιτικό πολιτισμό…

Αντιθέτως, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής Ν. Kακλαμάνη και γνωστοποίησε ότι θα δεχόταν αναβολή της προ ημερησίας συζήτησης εάν τη ζητούσε ο πρωθυπουργός. Η κοινοβουλευτική τάξη απαιτεί την υποβολή της αίτησης αναβολής από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος που ζήτησε τη διεξαγωγή της.

Κι εδώ είναι το λεπτό σημείο, για έναν πολιτικό αρχηγό να κριθεί ως ηγετική φυσιογνωμία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έμεινε προσκολλημένος στην αντιπολιτευτική του έξαρση. Φοβήθηκε ενδεχομένως μήπως χαρακτηριστεί, από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, φοβικός έναντι του Κ. Μητσοτάκη. Δεν εκμεταλλεύτηκε, δυστυχώς για τον ίδιο, τη στιγμή να εμφανιστεί ανώτερος των πολιτικών παθών.

Ηττήθηκε εξ αυτών. Δεν κατάφερε να κυριαρχήσει πολιτικά και ανθρώπινα συνάμα. Θα είχε την ευκαιρία να καταγγείλει την «ανθρωποφαγία», στην προσπάθεια με τη χρήση έσχατων μέσων να πέσει ο Μητσοτάκης. Και ταυτοχρόνως να δείξει ότι αγωνίζεται για το Κράτος Δικαίου δίχως να συμμετέχει ο ίδιος και το κόμμα του στην καλλιέργεια κλίματος αντικυβερνητικού μίσους στην κοινωνία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αδυνατεί, άλλη μια φορά, να δώσει σαφές στίγμα της απομάκρυνσης του ΠΑΣΟΚ από το περιβάλλον των ακραίων της πολιτικής και των αντισυστημικών. Η εναγώνια προσπάθεια του να καλύψει τη δημοσκοπική διαφορά που τον χωρίζει από την προπορευόμενη ΝΔ τον καταδικάζει στην ανάγκη να λοξοκοιτά στην πλευρά των ψηφοφόρων που «αναπνέουν» με το μίσος, την εχθροπάθεια, την ψευδή είδηση και την εξόντωση των αντιπάλων με όλους τους τρόπους.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης δίνει τη μέγιστη μάχη της ζωής του στο νοσοκομείο. Το ελάχιστο του πολιτικού πολιτισμού θα σήμαινε, μια «εκεχειρία» λίγων ημερών.

Η πολιτική αντιπαράθεση δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει.

Η ανθρωπιά όμως…





