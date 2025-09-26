Η xAI του Έλον Μασκ προσφέρει το Grok στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για 42 σεντς

Η xAI του Έλον Μασκ κατέληξε σε συμφωνία με τον βραχίονα αγορών της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την πώληση του chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης Grok στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε τιμή χαμηλότερη του ενός δολαρίου, φέρνοντας την εταιρεία αντιμέτωπη με την OpenAI και την Anthropic.

Σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της xAI και της Γενικής Διοίκησης Υπηρεσιών (GSA), οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα χρεώνονται 42 σεντς για τη χρήση του Grok της xAI για ενάμιση χρόνο. Οι OpenAI και Anthropic προσφέρουν τις δικές τους εκδόσεις του ChatGPT και του Claude για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, αντίστοιχα, έναντι 1 δολαρίου ετησίως.

Η μεγάλη έκπτωση για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες περιλαμβάνει πρόσβαση σε μηχανικούς της xAI, οι οποίοι θα βοηθούν στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Η τιμή αποτελεί είτε μέρος ενός αστείου του Μασκ σχετικά με τον αριθμό 420, μια αναφορά στη μαριχουάνα, είτε μια αναφορά σε ένα από τα αγαπημένα του βιβλία, το The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, στο οποίο ο αριθμός 42 θεωρείται η «απάντηση στο νόημα της ζωής και του σύμπαντος».

Νωρίτερα φέτος, η xAI ήταν κοντά στο να εγκριθεί ως προμηθευτής της GSA, αλλά η συνεργασία φέρεται να ακυρώθηκε αφού το Grok άρχισε να δημιουργεί αντισημιτικές αναρτήσεις και να αυτοαποκαλείται «MechaHitler» στο X. Στα τέλη Αυγούστου, εσωτερικά emails που έλαβε το Wired αποκάλυψαν ότι ο Λευκός Οίκος είχε δώσει εντολή στην GSA να προσθέσει το Grok της xAI στη λίστα εγκεκριμένων προμηθευτών «το συντομότερο δυνατό».

Η εταιρεία ήταν επίσης μία από τις πολλές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των Anthropic, Google και OpenAI, που επιλέχθηκαν για σύμβαση 200 εκατομμυρίων δολαρίων με το Πεντάγωνο.