Οι μέρες που οι ιδιοκτήτες χτυπούσαν την πόρτα για να εισπράξουν το ενοίκιο ή οι ενοικιαστές κυνηγούσαν τον ιδιοκτήτη για μια βλάβη, όπως μια διαρροή στην τουαλέτα, σταδιακά τελειώνουν. Η τεχνολογία, και πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη, μεταμορφώνει τον κλάδο, αναλαμβάνοντας διαδικασίες όπως αιτήματα επισκευών, ανανεώσεις μισθώσεων, εικονικές ξεναγήσεις και ακόμη και τον έλεγχο επενδυτικών κινδύνων.

Σύμφωνα με τον Τζον Χελμ, ιδρυτή και εταίρο της επενδυτικής εταιρείας RET Ventures, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην αξιολόγηση και την απόκτηση ακινήτων. Σε περιπτώσεις όπου οι μισθώσεις δεν είναι καταχωρημένες σε επαγγελματικά συστήματα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επεξεργαστεί τα έγγραφα και να εξάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες εισάγονται απευθείας σε μοντέλα αποτίμησης. Η RET Ventures επενδύει κυρίως με κεφάλαια στρατηγικών εταίρων - 60 πολυκατοικιακών εταιρειών που διαθέτουν συνολικά πάνω από 3 εκατ. διαμερίσματα.

Η τεχνολογία συμβάλλει επίσης στη διαχείριση έργων και πληρωμών. Η εταιρεία PredictAP, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της RET, επεξεργάζεται αυτόματα τιμολόγια από διάφορους προμηθευτές (π.χ. κηπουρική, υδραυλικές εργασίες, θέρμανση), καταχωρώντας τα δεδομένα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο Τάιλερ Κρίστιανσεν, διευθύνων σύμβουλος της Funnel, συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες, όπως η Camden Property Trust και η Essex Property Trust, για την «κεντροποίηση» της εμπειρίας ενοικιαστή - μετατρέποντας τη σχέση του όχι με μια συγκεκριμένη πολυκατοικία, αλλά με το brand συνολικά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη της Funnel μπορεί, για παράδειγμα, να προτείνει εναλλακτικά ακίνητα σε ενοικιαστές που αλλάζουν περιοχή, διατηρώντας τους εντός του πελατολογίου.

Παρά την πρόοδο, η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και παραμένει ακριβή, με τον κλάδο - ιδίως τους μικρούς ιδιοκτήτες που κατέχουν την πλειονότητα των 50 εκατ. ενοικιαζόμενων κατοικιών στις ΗΠΑ - να κινείται διστακτικά. Όπως σημειώνει ο Χελμ, η πρόκληση των επόμενων ετών θα είναι να εντοπιστούν οι λύσεις που μπορούν πραγματικά να αναπτυχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις.





