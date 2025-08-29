Με 4 εκατομμύρια λήψεις εφαρμογής, η startup με έδρα την Εσθονία Vocal Image στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη φωνή και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες με την υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όμως, όπως αναφέρει το TechCrunch, από τους 160.000 ενεργούς χρήστες της, ίσως ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νικ Λαχοΐκα, να είναι εκείνος που εκφράζει καλύτερα την αποστολή της.

Ο Λαχοΐκα γεννήθηκε στη Λευκορωσία, δεν μιλούσε αγγλικά μέχρι τη μετεγκατάστασή του στην Εσθονία και κάποτε δυσκολευόταν με το άγχος της ομιλίας. Ωστόσο, όπως είπε στο TechCrunch, κατόρθωσε να «κερδίσει πολλές διαγωνιστικές παρουσιάσεις» εκπροσωπώντας τη startup φωνητικής εξάσκησης που εμπνεύστηκε από το προσωπικό του ταξίδι.

«Όταν ήμουν στο σχολείο, με κορόιδευαν λίγο για την ασαφή άρθρωσή μου», είπε ο Λαχοΐκα. Στα πρώτα του είκοσι χρόνια, ως νεαρός και ανασφαλής ιδρυτής, γνώρισε τη vocal coach Μαρίνα “Ρούσια” Σουκιουράβα, η οποία του έδειξε ότι η φωνή και η επικοινωνία μπορούν να εκπαιδευτούν.

Για να βοηθήσουν άλλους, ξεκίνησαν ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο σταδιακά εξελίχθηκε στο Vocal Image, το οποίο προβάλλει τη συνδρομητική του εφαρμογή ως μια οικονομική εναλλακτική στη δια ζώσης καθοδήγηση που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς από το σπίτι.

«Μπορείς να κάνεις περίεργες κινήσεις, περίεργους ήχους […] και να νιώθεις ασφαλής», είπε ο Λαχοΐκα.

Με μια διαδραστική βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει γλωσσοδέτες, ασκήσεις αναπνοής και συμβουλές για κινήσεις, το Vocal Image βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να παρέχει αυτοματοποιημένη ανατροφοδότηση και εξατομικευμένες συμβουλές — σε μεγάλο βαθμό χάρη στην προσθήκη του συνιδρυτή και CTO Μικαλάι Καράλιου, όπως ανέφερε ο Λαχοΐκα.

Με περίπου 35.000 ηχογραφήσεις την ημέρα, το Vocal Image έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο δείγματα πραγματικής φωνής. Ακόμη καλύτερα, αυτές οι ηχογραφήσεις επισημαίνονται από την κοινότητα μέσω του Voice Rating, μιας συνεργατικής λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να αποφασίζουν αν κάποιος άλλος ακούγεται «σίγουρος» ή «παιδικός».