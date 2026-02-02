Η SpaceX ανακοίνωσε τη συγχώνευση με την xAI

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία SpaceX του Ίλον Μασκ γνωστοποίησε ότι συγχωνεύεται με την xAI, ενώ νωρίτερα το Bloomberg μετέδιδε, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ότι θα προχωρήσει στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που ενσωματώνει τις ολοένα και πιο δαπανηρές φιλοδοξίες του δισεκατομμυριούχου να κυριαρχήσει τόσο στην Τεχνητή Νοημοσύνη όσο και στην εξερεύνηση του διαστήματος

Αναφέρεται μάλιστα, η νέα εταιρεία, SpaceX και xAI, αναμένεται να τιμολογήσει τις μετοχές της περίπου στα 527 δολάρια η καθεμία, με τη συνολική αποτίμηση να διαμορφώνεται στα 1,25 τρισ. δολάρια. Η συμφωνία γνωστοποιήθηκε μέσω υπομνήματος

Το Bloomberg News είχε αναφερθεί νωρίτερα στις σχετικές συζητήσεις. Η SpaceX σχεδιάζει αρχική δημόσια προσφορά (IPO), η οποία θα μπορούσε να αντλήσει έως και 50 δισ. δολάρια και να αποτιμήσει την εταιρεία σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Παράλληλα, έχει συζητηθεί και το ενδεχόμενο πιθανής συγχώνευσης με την Tesla.