Η Snap πλησιάζει στην κυκλοφορία νέων γυαλιών Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Snap ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία μεταξύ της θυγατρικής της, Specs, η οποία επικεντρώνεται στα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (AR), και του κατασκευαστή τσιπ Qualcomm, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της φορητής συσκευής της αργότερα μέσα στο έτος.

Ο δημιουργός του Snapchat έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό την κυκλοφορία των γυαλιών - με την ονομασία Spectacles ή απλώς Specs - και, νωρίτερα φέτος, ίδρυσε μια νέα εταιρεία με στόχο την αποκλειστική εστίαση στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τον Φεβρουάριο, η Snap διέκοψε αιφνιδίως τη συνεργασία της με τον Scott Myers, Ανώτερο Αντιπρόεδρο των Specs, μετά από φερόμενη έντονη αντιπαράθεση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Έβαν Σπίγκελ

Η πρόσφατη συνεργασία με την Qualcomm αποτελεί ένδειξη επανεκκίνησης του έργου. Τα Specs θα βασίζονται στις πλατφόρμες Snapdragon XR της Qualcomm, δηλαδή σε συστήματα-σε-τσιπ σχεδιασμένα για συσκευές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου.

Οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν «ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη στη συσκευή, προηγμένα γραφικά και εξελιγμένες ψηφιακές εμπειρίες πολλαπλών χρηστών», στο πλαίσιο μιας πολυετούς στρατηγικής συμφωνίας.

«Η συνεργασία μας με την Qualcomm θέτει ισχυρά θεμέλια για το μέλλον των Specs, προσφέροντας σε προγραμματιστές και καταναλωτές προηγμένη τεχνολογία και επιδόσεις που διευρύνουν τα όρια του εφικτού», δήλωσε ο Σπίγκελ.

Η ιστορία των Specs είναι μακρά. Η Snap ξεκίνησε την ανάπτυξη του προϊόντος πριν από περίπου μία δεκαετία, ενώ η τελευταία έκδοση που απευθυνόταν στο ευρύ κοινό κυκλοφόρησε το 2019.

Από το 2024, τα γυαλιά διατίθενται αποκλειστικά σε προγραμματιστές, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες εφαρμογές που φιλοδοξεί να προσελκύσουν χρήστες κατά την ευρύτερη εμπορική τους διάθεση.