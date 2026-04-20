Η SK Hynix ξεκινά μαζική παραγωγή μονάδας μνήμης για τη Nvidia Vera Rubin

Η SK Hynix Inc ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή μιας μονάδας μνήμης επόμενης γενιάς, η οποία έχει σχεδιαστεί για το τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης Vera Rubin επόμενης γενιάς της Nvidia.

Η εταιρεία ανέφερε ότι ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή της SOCAMM2 των 192GB, μιας μονάδας μνήμης νέας γενιάς που προορίζεται για διακομιστές Τεχνητής Νοημοσύνης, με ταυτόχρονα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Τα προϊόντα SOCAMM2 έχουν σχεδιαστεί για τη σειρά Nvidia Vera Rubin, σύμφωνα με ανακοίνωση της SK Hynix. Όπως σημείωσε η εταιρεία, τα νέα προϊόντα αναμένεται να «επιλύσουν ριζικά τα σημεία συμφόρησης στη μνήμη που εμφανίζονται κατά την εκπαίδευση και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα».

Η SK Hynix συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους κατασκευαστές τσιπ μνήμης παγκοσμίως και αποτελεί βασικό προμηθευτή προηγμένων λύσεων μνήμης για την Nvidia.

Και οι δύο εταιρείες έχουν ωφεληθεί σημαντικά από την αυξανόμενη ζήτηση για τσιπ μνήμης στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η προηγμένη μνήμη αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τους διακομιστές Τεχνητής Νοημοσύνης, λόγω των υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων των σύγχρονων μοντέλων.

Η Nvidia είχε παρουσιάσει νωρίτερα φέτος τη σειρά Vera Rubin, η οποία αναμένεται να διαδεχθεί τη σειρά επεξεργαστών Blackwell.

Οι αρχικές αποστολές τοποθετούνται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, αν και πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανές καθυστερήσεις λόγω περιορισμών στη χωρητικότητα μεγάλων προμηθευτών της εταιρείας.