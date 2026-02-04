Positron: Συγκέντρωσε $230 εκατ. για να ανταγωνιστεί τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia

Ύψους 230 εκατομμύρια δολάρια είναι το ποσό το οποίο εξασφάλισε η νεοφυής εταιρεία ημιαγωγών Positron σε χρηματοδότηση Σειράς Β, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TechCrunch. Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για να επιταχύνει την ανάπτυξη των τσιπ μνήμης υψηλής ταχύτητας, ενός κρίσιμου εξαρτήματος για τα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε εργασίες Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και μίλησαν στο TechCrunch.

Ο γύρος χρηματοδότησης, που ανέβασε την αξία της Positron σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια, συνδιοργανώθηκε από τις Arena Private Wealth, Jump Trading και Unless, με στρατηγική επένδυση από την Qatar Investment Authority (QIA), το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ, το οποίο επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τις πηγές.

Η σειρά Β της νεοφυούς επιχείρησης έρχεται σε μια εποχή που οι εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης πιέζουν για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη μακροχρόνια ηγέτιδα Nvidia. Μεταξύ αυτών των εταιρειών είναι και η OpenAI, η οποία, παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους πελάτες της Nvidia, φέρεται να είναι δυσαρεστημένη με ορισμένα από τα τελευταία τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας και αναζητά εναλλακτικές λύσεις από πέρυσι.

Στο μεταξύ, το Κατάρ, μέσω της QIA, επιταχύνει την ευρύτερη προώθηση της λεγόμενης «κρατικής» υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης – μια προτεραιότητα που υπογραμμίστηκε επανειλημμένα στο Web Summit Qatar στη Ντόχα αυτή την εβδομάδα.

Αρκετές πηγές ανέφεραν στο TechCrunch ότι η χώρα θεωρεί την υπολογιστική ικανότητα κρίσιμη για να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομική σκηνή και τοποθετείται ως ένας κορυφαίος κόμβος υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για νεοφυείς επιχειρήσεις όπως η Positron.

Η στρατηγική ήδη παίρνει μορφή μέσω σημαντικών δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινοπραξίας υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Brookfield Asset Management, η οποία ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο.

Με τη νέα χρηματοδότηση, το συνολικό κεφάλαιο που έχει αντλήσει η τριετής Positron ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια.Η νεοφυής επιχείρηση είχε συγκεντρώσει πέρυσι 75 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Valor Equity Partners, Atreides Management, DFJ Growth, Flume Ventures και Resilience Reserve.