Για σημαντική αύξηση των δαπανών της μέχρι το 2029 φέρεται να ενημέρωσε τους επενδυτές η OpenAI, σύμφωνα με το The Information.

Όπως μετέδωσε το -καλά ενημερωμένο σε τεχνολογικά θέματα- αμερικανικό δίκτυο, η εταιρεία του ChatGPT ανέφερε πως οι δαπάνες της έως το 2029 ενδέχεται να αυξηθούν σε 115 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι η OpenAI βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης των δικών της τσιπ και εγκαταστάσεων για διακομιστές κέντρων δεδομένων, προκειμένου να προωθήσει τις τεχνολογίες, σε μια προσπάθεια να ελέγξει τα έξοδα ενοικίασης διακομιστών cloud.

Η εταιρεία προέβλεψε ότι θα μπορούσε να δαπανήσει περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αυξημένη ανάγκη για κεφάλαια είναι το κόστος υπολογιστών, για το οποίο η εταιρεία αναμένει να δαπανήσει περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2025 έως το 2030.

Το κόστος ανάπτυξης μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης είναι επίσης υψηλότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, συμπλήρωσε το δημοσίευμα.