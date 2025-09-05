Η κλασική λειτουργία «poke» ή αλλιώς «σκούντημα» υπάρχει από τις πρώτες μέρες του Facebook και επιτρέπει στους χρήστες να τραβούν την προσοχή ενός φίλου με μια εικονική «σπρωξιά».

Σύμφωνα με το TechCrunch, αν και το poke είχε πέσει σε αχρηστία εδώ και χρόνια, η εταιρεία διαπίστωσε πρόσφατα αύξηση της χρήσης του από νεότερους χρήστες, γεγονός που την ώθησε τώρα να το κάνει πιο κεντρικό κομμάτι της εμπειρίας στο Facebook.

Πλέον, οι χρήστες μπορούν να κάνουν poke στους φίλους τους μέσα από ένα νέο, ειδικό κουμπί απευθείας στο προφίλ τους στο Facebook, το οποίο θα ειδοποιεί τον παραλήπτη μέσω των ειδοποιήσεων.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δουν ποιος τους έκανε poke και να βρουν φίλους για να κάνουν poke στη σελίδα facebook.com/pokes. Σε αυτή τη σελίδα, οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθούν το «poke count» τους με φίλους, το οποίο αυξάνεται κάθε φορά που κάνουν poke ο ένας στον άλλον. Μπορούν επίσης να απορρίψουν τα pokes, αν δεν θέλουν να ανταποδώσουν.

Η δυνατότητα παρακολούθησης των pokes έχει σχεδιαστεί κυρίως για να προσελκύσει νεότερους χρήστες, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με στοιχεία «gamification» ενσωματωμένα στις κοινωνικές τους εφαρμογές, όπως τα streaks του Snapchat και του TikTok.

Αυτές οι λειτουργίες υποτίθεται ότι βοηθούν τους φίλους να παρακολουθούν με ποιον συνομιλούν περισσότερο, αλλά τα streaks έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ρυθμιστικών αρχών και έχουν οδηγήσει ακόμη και σε μηνύσεις λόγω της εθιστικής τους φύσης, καθώς κρατούν τα παιδιά «κολλημένα» στις εφαρμογές.

Δίνοντας έμφαση στα poke counts και καθιστώντας το poke πιο εμφανές στο Facebook, η Meta θέλει να δημιουργήσει έναν παρόμοιο μηχανισμό εμπλοκής. Καθώς οι χρήστες αυξάνουν το poke count τους με έναν φίλο, θα εμφανίζονται διαφορετικά εικονίδια δίπλα στο όνομα του φίλου, όπως ένα emoji φωτιάς ή το «100», μεταξύ άλλων.