Η LayerX χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να μειώσει τον φόρτο εργασίας των επιχειρήσεων

Η γήρανση του πληθυσμού, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η υιοθέτηση της GenAI και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης το 2023 ωθούν τις εταιρείες να αυτοματοποιήσουν τις χρηματοοικονομικές και φορολογικές συναλλαγές στην Ιαπωνία. Ωστόσο, μόνο το 16% των ψηφιακών μετασχηματισμών είναι επιτυχημένοι, και αυτό το ποσοστό είναι μόνο 4-11% στις παραδοσιακές βιομηχανίες. Γι’ αυτό και η LayerX προσφέρει μια πλατφόρμα AI SaaS για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αυτοματοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε δημοσίευμα του TechCrunch, όπου και δίδονται περαιτέρω πληροφορίες για την LayerX, μια ιαπωνική startup AI SaaS που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν το φόρτο εργασίας των διοικητικών υπηρεσιών. Η εν λόγω εταιρεία χρηματοδοτήθηκε με 100 εκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας την πρώτη επένδυση του αμερικανικού fund σε μια ιαπωνική startup.

Παρά ταύτα, η εταιρεία αρνήθηκε να αποκαλύψει την αποτίμησή της, αλλά δήλωσε ότι τόσο η αποτίμηση όσο και το μέγεθος της χρηματοδότησης είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ από μια ιαπωνική startup επτά ετών. Άλλοι επενδυτές, όπως η MUFG Bank, η Mitsubishi UFJ Innovation Partners, η JAFCO Group, η Keyrock Capital, η Coreline Venture και η JP Investment, συμμετείχαν επίσης στην περίοδο χρηματοδότησης της Β' περιόδου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στα 192,2 εκατομμύρια δολάρια.

Οι βασικές παροχές της startup περιλαμβάνουν το Bakuraku, μια πλατφόρμα που αυτοματοποιεί τις ροές εργασίας των εταιρικών δαπανών, καλύπτοντας τη διαχείριση εξόδων, την επεξεργασία τιμολογίων και τις λειτουργίες εταιρικών καρτών – για περισσότερες από 15.000 εταιρείες. Το Alterna, μια πλατφόρμα επενδύσεων σε ψηφιακά χρεόγραφα λιανικής που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Mitsui & Co. και το Ai Workforce, μια γενετική λύση Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί τις ροές εργασίας και να αξιοποιεί τα εταιρικά δεδομένα.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η LayerX (ιδρυθείσα το 20218) στοχεύει σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα περίπου 680 εκατομμυρίων δολαρίων (100 δισεκατομμύρια γιεν) έως το οικονομικό έτος 2030, με περίπου τα μισά να προέρχονται από την επιχείρηση AI agent. Σχεδιάζει επίσης να αυξήσει το εργατικό δυναμικό της σε περίπου 1.000 υπαλλήλους έως το 2028.