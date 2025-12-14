Η ινδική startup Spinny ετοιμάζεται να ενισχύσει καθοριστικά τη θέση της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αντλώντας περίπου 160 εκατ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης, με στόχο την εξαγορά της GoMechanic, σύμφωνα με πληροφορίες του TechCrunch.

Ο γύρος χρηματοδότησης Series G, που περιλαμβάνει συνδυασμό πρωτογενών και δευτερογενών συναλλαγών, αποτιμά τη δεκαετή startup σε περίπου 1,8 δισ. δολάρια μετά τη χρηματοδότηση, ανέφεραν τρία πρόσωπα με γνώση του θέματος, σε επίπεδα ευθυγραμμισμένα με την προηγούμενη αποτίμησή της.

Σχεδόν 90 εκατ. δολάρια του γύρου αφορούν πρωτογενή κεφάλαια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Υφιστάμενος επενδυτής, η Accel, έχει ήδη καταβάλει περίπου 44 εκατ. δολάρια από το ποσό αυτό, με ορισμένες λεπτομέρειες της επένδυσης να εμφανίζονται σε ρυθμιστικές καταθέσεις στην Ινδία αυτή την εβδομάδα, όπως μετέδωσε πρώτο το ινδικό μέσο Entrackr.

Ένας νέος επενδυτής συμμετέχει στο υπόλοιπο μέρος της πρωτογενούς χρηματοδότησης, ωστόσο το TechCrunch δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του.

Η WestBridge Capital ενισχύει περαιτέρω τη συμμετοχή της στον νέο γύρο, με επιταγή παρόμοιου μεγέθους με την προηγούμενη επένδυσή της, ανέφεραν οι πηγές. Η εταιρεία είχε επενδύσει περίπου 35–40 εκατ. δολάρια στον γύρο Series F της Spinny νωρίτερα φέτος.

Το μεγαλύτερο μέρος της δευτερογενούς συναλλαγής πωλείται από την ινδική εταιρεία venture capital Fundamentum, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ και η Blume Ventures αναμένεται να μειώσει μέρος της συμμετοχής της.

Τον Μάρτιο, η Spinny άντλησε 131 εκατ. δολάρια στο πρώτο σκέλος του γύρου Series F, με επικεφαλής την Accel και τη συμμετοχή της Fundamentum, ενώ τον Ιούνιο αύξησε τη χρηματοδότηση σε περίπου 170 εκατ. δολάρια με τη συμμετοχή της WestBridge Capital. Τα κεφάλαια εκείνα προορίζονταν για την κλιμάκωση της βασικής δραστηριότητας της Spinny στον τομέα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Ωστόσο, ο νέος γύρος χρηματοδότησης συγκεντρώνεται ειδικά για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της GoMechanic και την επένδυση στην πλατφόρμα της, χωρίς να αντληθούν κεφάλαια από τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα της Spinny, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.