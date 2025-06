TechCrunch

Η ινδική εταιρεία εκκίνησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών Raphe mPhibr συγκέντρωσε 100 εκατ. δολάρια σε έναν γύρο Σειράς Β, υπό την ηγεσία της General Catalyst, καθώς η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει την Ε&Α και τις τοπικές παραγωγικές της δυνατότητες εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα πεδία μάχης και για την επιτήρηση των συνόρων.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένα στις παγκόσμιες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σε πρόσφατες και συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οι χώρες έχουν στραφεί σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη για ταχεία διείσδυση και πλήγματα υψηλής απήχησης. Ο πρόσφατος πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, με τους δύο στρατούς να αναπτύσσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μεγάλη κλίμακα παρά το γεγονός ότι διαθέτουν προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα.

Η σύγκρουση ώθησε το Νέο Δελχί να τριπλασιάσει τις δαπάνες του για μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε 470 εκατομμύρια δολάρια τους επόμενους 12 έως 14 μήνες, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Drone της Ινδίας, μια ένωση που εκπροσωπεί πάνω από 550 εταιρείες.

Ενώ η Κίνα παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η Raphe mPhibr στοχεύει στην ενίσχυση των εγχώριων δυνατοτήτων της Ινδίας στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η νεοσύστατη επιχείρηση με έδρα τη Noida, η οποία ιδρύθηκε από τα αδέλφια Βικάς Μίσρα (πρόεδρος) και Βίβεκ Μίσρα (διευθύνων σύμβουλος) το 2017, προσφέρει επί του παρόντος εννέα διαφορετικά drones με ωφέλιμο φορτίο που κυμαίνεται από 4,4 έως 441 κιλά, καλύπτοντας μια μέση απόσταση μεταξύ 12 και 124 μιλίων. Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη περιλαμβάνουν το επιχειρησιακό σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών mR10, το mR20 για ανεφοδιασμό σε μεγάλο υψόμετρο, τη συμπαγή πλατφόρμα X8 για θαλάσσια περιπολία και επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα και το ελαφρύ μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bharat για γρήγορη επιτήρηση σε πολύπλοκα εδάφη.

