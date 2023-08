Η ινδική διαστημική αποστολή στη Σελήνη επιβεβαιώνει την παρουσία θείου στο νότιο πόλο

Το ρόβερ Pragyan που προσεληνώθηκε από την ινδική διαστημική αποστολή Chandrayaan-3 κοντά στο νότιο πόλο του δορυφόρου της Γης έστειλε τα στοιχεία των πρώτων μετρήσεων που πραγματοποίησε σχετικά με τη χημική σύνθεση της επιφάνειας της Σελήνης.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, που συλλέχθηκαν μέσω φασματοσκοπικού οργάνου αποσύνθεσης που προκαλείται από ακτίνες λέιζερ (LIBS), επιβεβαιώνεται η παρουσία θείου στην περιοχή, η οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί με τα όργανα που είχαν οι επιστήμονες στη διάθεσή τους στη Γη ή βρίσκονταν στα διαστημικά σκάφη.

Το θείο στα ηφαιστειογενή πετρώματα της Σελήνης αποτελεί απόδειξη για την παρουσία θειούχου σιδήρου στο βραχώδες εσωτερικό του φυσικού δορυφόρου του πλανήτη μας, που ενδεχομένως φιλοξενεί και σημαντικές ποσότητες πολύτιμων μετάλλων.

