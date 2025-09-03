Η HappyRobot συγκεντρώνει $44 εκατ. για επέκταση των AI agents σε εταιρείες μεταφορών

Η HappyRobot, μια startup Τεχνητής Νοημοσύνης που αυτοματοποιεί επικοινωνίες όπως η διαπραγμάτευση τιμών και η κράτηση ραντεβού για εταιρείες μεταφορών, συγκέντρωσε 44 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης με επικεφαλής την Base10 Partners.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δεν αποκάλυψε την αποτίμησή της στην ανακοίνωση της Τετάρτης. Μια πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία ανέφερε ότι ο γύρος Series B αποτιμούσε την HappyRobot περίπου στα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Υφιστάμενοι επενδυτές όπως οι Andreessen Horowitz και Y Combinator συμμετείχαν επίσης στον γύρο, μαζί με νέους επενδυτές όπως οι Tokio Marine, WaVe-X και World Innovation Lab.

Η HappyRobot έχει συγκεντρώσει συνολικά σχεδόν 62 εκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή της το 2022.

Η startup, που έχει πάνω από 70 εταιρικούς πελάτες όπως οι DHL, Ryder και Flexport, παρέχει στις εταιρείες ένα σύνολο AI agents ικανούς να διαχειρίζονται κρίσιμες αλλά εργασίες ρουτίνας, που διαφορετικά θα απαιτούσαν αρκετούς εργαζόμενους.

Οι εταιρείες venture capital ρίχνουν δισεκατομμύρια δολάρια σε startups Τεχνητής Νοημοσύνης, ακόμη και καθώς η οικονομική αβεβαιότητα λόγω δασμών πλήττει τη χρηματοδότηση άλλων κλάδων. Αυτό έχει δημιουργήσει ανησυχίες για πιθανό κορεσμό και αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών.

Η HappyRobot βασίζει την επιτυχία της στην εσωτερική τεχνολογία και την εμπειρία της στις μεταφορές, ενσωματωμένη στενά με τα συστήματα logistics και προσαρμοσμένη επιτόπου από μηχανικούς για κάθε πελάτη, προκειμένου να ξεχωρίζει από γενικής χρήσης startups φωνητικής AI, όπως η ElevenLabs.

Η εταιρεία δήλωσε ότι η ανάπτυξη εσόδων της έχει αυξηθεί 10 φορές σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο Series A στα τέλη του περασμένου έτους, καθώς βοηθά τους πελάτες να διαχειρίζονται περισσότερα φορτία, να συλλέγουν πληρωμές, να προσλαμβάνουν προσωπικό και να μειώνουν τον χρόνο επίλυσης για προγραμματισμό.

Η HappyRobot θα χρησιμοποιήσει τα νέα κεφάλαια για να προσλάβει περισσότερες ομάδες προϊόντων, επιτόπιες και πωλήσεων, καθώς και για να βελτιώσει το λογισμικό της και να επεκτείνει τους AI-powered βοηθούς της.

Η εταιρεία διαθέτει επί του παρόντος ομάδα άνω των 70 ατόμων, κυρίως με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και τη Μαδρίτη.