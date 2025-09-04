Η Focus Bari, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να παρακολουθεί διαχρονικά τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και τις νέες τεχνολογίες, πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα για το Voice AI και τη χρήση εργαλείων ΤΝ.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο «AIVOLUTION», σε ειδική εκδήλωση για το Voice AI και τις εξελίξεις του που οργανώθηκε από την Yuboto και την Voice Logica στην Τεχνόπολη στο Γκάζι στις 24 Ιουλίου, με τη συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα αποκαλύπτουν:

Τεχνητή Νοημοσύνη – Σκεπτικισμός μεν, χρήση δε : Η κοινωνική εικόνα της ΤΝ παραμένει ασαφής, ωστόσο 3 στους 5 Έλληνες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα εργαλείο ΤΝ.

: Η κοινωνική εικόνα της ΤΝ παραμένει ασαφής, ωστόσο 3 στους 5 Έλληνες δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα εργαλείο ΤΝ. ΤΝ & Καριέρα : Η υιοθέτηση της ΤΝ αυξάνεται και αναγνωρίζεται ως εργαλείο επαγγελματικής εξέλιξης, με το ChatGPT να κυριαρχεί. Παράλληλα, αρκετοί εκφράζουν ανησυχία για πιθανή αντικατάσταση της εργασίας τους από την ΤΝ.

: Η υιοθέτηση της ΤΝ αυξάνεται και αναγνωρίζεται ως εργαλείο επαγγελματικής εξέλιξης, με το ChatGPT να κυριαρχεί. Παράλληλα, αρκετοί εκφράζουν ανησυχία για πιθανή αντικατάσταση της εργασίας τους από την ΤΝ. Voice AI = IVR ; Για τους περισσότερους Έλληνες, η πρώτη επαφή με το Voice AI γίνεται μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να το συγχέουν με τα παλαιότερα αυτοματοποιημένα IVR.

; Για τους περισσότερους Έλληνες, η πρώτη επαφή με το Voice AI γίνεται μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να το συγχέουν με τα παλαιότερα αυτοματοποιημένα IVR. Διχασμός στην τηλεφωνική συνομιλία με Voice AI : Το κοινό χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη (θετικοί – θετικοί υπό προϋποθέσεις – αρνητικοί) ως προς την άνεση επικοινωνίας με ένα Voice AI αντί ανθρώπου.

: Το κοινό χωρίζεται σε τρία ίσα μέρη (θετικοί – θετικοί υπό προϋποθέσεις – αρνητικοί) ως προς την άνεση επικοινωνίας με ένα Voice AI αντί ανθρώπου. Αποδοχή από ανάγκη, όχι από επιθυμία: Οι πολίτες δηλώνουν πρόθυμοι να υιοθετήσουν το Voice AI εφόσον αποδειχθεί γρήγορο, ακριβές και κατανοητό. Η αποτελεσματικότητα αποτελεί το «κλειδί» για την επιτυχία του.

Δείτε όλη την παρουσίαση της έρευνας εδώ.