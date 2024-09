Η «βουτιά» της Nvidia προκαλεί παγκόσμιο domino effect

Η πτωτική πορεία των αγορών σε όλο τον κόσμο, με λιγότερο έντονους ρυθμούς στην Ευρώπη, και με το sell off σε Αμερική και Ασία οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μεταβλητότητα, κυρίως σε μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και ειδικότερα σε αυτές που άπτονται της Τεχνητής Νοημοσύνης εξακολουθεί να κάνει έντονη την παρουσία της.

Αδιάψευστος μάρτυρας η πορεία του Volatility Index (VIX) της Wall Street, ο οποίος σε μια μόλις συνεδρίαση «κέρδισε» 7,34%. Σύμφωνα με τους αναλυτές των αγορών, η βασική αιτία για την πτώση των μετοχών, παγκοσμίως, ήταν η κατακόρυφη πτώση της τιμής της μετοχής της Nvidia, η οποία κατέγραψε ημερήσιες απώλειες 9,3%. Η πτωτική πορεία της μετοχής της δημοφιλούς Big Tech Τεχνητής Νοημοσύνης, είχε ως αποτέλεσμα ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq να σημειώσει απώλειες 3,26%, αφού προηγήθηκε ένα sell off και στις υπόλοιπες παρεμφερείς εταιρείες.

Βέβαια, η μεταβλητότητα αυτή δεν οφείλεται μόνο στις επενδυτικές κινήσεις των traders σχετικά με την Nvidia και τις υπόλοιπες τεχνολογικές εταιρείες. Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, σχετικά με τη μεταποιητική παραγωγή επανέφεραν στην επιφάνεια την ανησυχία για την υγεία της αμερικανικής οικονομίας.

Μάλιστα, πολλοί οικονομολόγοι και αναλυτές, μεταξύ των οποίων και ο Larry Tentarelli, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Blue Chip Trend Report ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η αγορά αυτή τη στιγμή φαίνεται να αντιδρά πολύ νευρικά σε κάθε στοιχείο που έρχεται. Έχουμε γίνει, δηλαδή, μια αγορά πολύ εξαρτώμενη από τα δεδομένα».

Οι μετοχές της Nvidia συνέχισαν να διολισθαίνουν και στις «συναλλαγές εκτός κύκλου», σημειώνοντας περαιτέρω πτώση 2%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μια δημοσίευση του Bloomberg, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία έλαβε κλήτευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο έρευνας για αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Η πτώση της τιμής της μετοχής της Nvidia είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια, περίπου 279 δισ. δολαρίων από την κεφαλαιοποίησή της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση της κεφαλαιοποίησης μέσα σε μια συνεδρίαση για μετοχή εισηγμένης εταιρείας στην ιστορία. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η Meta, μητρική εταιρεία του Facebook, η οποία υπέστη πτώση της αξίας της κατά 232 δισ. δολάρια σε μία ημέρα το Φεβρουάριο του 2022.

Η πτώση της Nvidia μεταδόθηκε ως φαινόμενο «ντόμινο» και είχε αρνητικές συνέπειες και στις Ασιατικές αγορές. Συγκεκριμένα σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις στη Νότια Κορέα, στην εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης SK Hynix αλλά και στον όμιλο Samsung Electronics.

Οι μετοχές της Samsung έκλεισαν 3,45% χαμηλότερα, ενώ η SK Hynix, η οποία παράγει τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης στην Nvidia, διολίσθησε κατά 8%. Παράλληλα, η Tokyo Electron σημείωσε πτώση 8,5%, ενώ ο προμηθευτής εξοπλισμού δοκιμών ημιαγωγών Advantest έχασε σχεδόν 8%.

Η ιαπωνική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου SoftBank Group η οποία κατέχει μερίδιο στον σχεδιαστή τσιπ Arm υποχώρησε κατά 7,7%. Ακόμη, η εταιρεία κατασκευής τσιπ της Ταϊβάν Semiconductor Manufacturing Company υποχώρησε περισσότερο από 5%. Σημειώνεται ότι, η TSMC κατασκευάζει τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών υψηλής απόδοσης της Nvidia, οι οποίες τροφοδοτούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα - προγράμματα μηχανικής μάθησης που μπορούν να αναγνωρίσουν και να δημιουργήσουν κείμενο. Η βιομηχανία Hon Hai Precision της Ταϊβάν, γνωστή διεθνώς ως Foxconn, έχασε σχεδόν 3%. Έχει στρατηγική συνεργασία με την Nvidia.

To sell off στην Ασία μεταδόθηκε και στις ευρωπαϊκές μετοχές ημιαγωγών. Οι μετοχές της ASML, η οποία κατασκευάζει κρίσιμο εξοπλισμό για την κατασκευή προηγμένων τσιπ, υποχωρεί κατά 5%. Άλλα ευρωπαϊκά ονόματα όπως η ASMI, Be Semiconductor και Infineon σημείωνουν, επίσης, πτώση.