Η ASML γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος της γαλλικής startup Τεχνητής Νοημοσύνης Mistral AI, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Reuters.

Η ολλανδική ASML, βασικός προμηθευτής προηγμένου εξοπλισμού κατασκευής μικροτσίπ, δεσμεύεται να επενδύσει 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ (1,5 δισ. δολάρια) στον γύρο χρηματοδότησης των 1,7 δισ. ευρώ (~2 δισ. δολάρια) της Mistral, και αναμένεται να αποκτήσει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία λόγω της ιδιωτικής φύσης των διαπραγματεύσεων.

Ο γύρος αυτός θα καταστήσει τη Mistral την πιο πολύτιμη εταιρεία AI στην Ευρώπη, με αποτίμηση πριν τη χρηματοδότηση (pre-money valuation) στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ (11,7 δισ. δολάρια), σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η ASML αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Mistral δεν απάντησε στο αίτημα του Reuters για μια δήλωση.

Η Mistral, που συχνά παρουσιάζεται ως ο «πρωταθλητής» της Γαλλίας και της Ευρώπης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ανταγωνίζεται «κολοσσούς» των ΗΠΑ, όπως η OpenAI και η Google της Alphabet.

Μια συμμετοχή στη Mistral θα ένωνε δύο κορυφαίους ευρωπαϊκούς τεχνολογικούς ηγέτες, και η χρηματοδότηση από την ASML θα μπορούσε να βοηθήσει τη Mistral να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικά και κινεζικά μοντέλα AI, ανέφεραν οι πηγές.

Η ASML κατασκευάζει λιθογραφικό εξοπλισμό απαραίτητο για την παραγωγή προηγμένων μικροτσίπ και χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαλείων της. Η εταιρεία θα μπορούσε να επωφεληθεί από τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και AI της Mistral για να βελτιώσει την απόδοση των προϊόντων της και να αναπτύξει νέα.

Η ASML είναι ο μοναδικός προμηθευτής εξοπλισμού λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV) για κατασκευαστές μικροτσίπ όπως η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co και η Intel. Τα συστήματα EUV κοστίζουν περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια και είναι απαραίτητα για την παραγωγή των πιο προηγμένων τσιπ.