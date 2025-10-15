Η Apple αναβαθμίζει τα iPad Pro, MacBook Pro και Vision Pro με το νέο chip M5

Η Apple ανακοίνωσε την Τετάρτη το νέο της chip M5 μαζί με τα νέα iPad Pro, MacBook Pro και Vision Pro, τα οποία λειτουργούν όλα με το νέο chip.

Αυτές οι συσκευές είναι πλέον διαθέσιμες για προπαραγγελία, με την αποστολή και τη διαθεσιμότητα στα καταστήματα να αναμένεται στις 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το techcrunch, το τσιπ M5 θα επιτρέπει στις νέες συσκευές να λειτουργούν ταχύτερα από τους προκατόχους τους. Η Apple αναφέρει ότι το τσιπ έχει πάνω από τετραπλάσια μέγιστη υπολογιστική απόδοση GPU σε σύγκριση με το M4. Ο Johny Srouji, ανώτερος αντιπρόεδρος της Apple για τις τεχνολογίες υλικού, πρόσθεσε σε δήλωσή του ότι «σηματοδοτεί το επόμενο μεγάλο άλμα στην απόδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τα τσιπ της Apple».

Για το νέο iPad Pro, η Apple διαφημίζει ότι το τσιπ προσφέρει «έως και 3,5 φορές μεγαλύτερη απόδοση AI» σε σχέση με το περσινό Pro και έως και 5,6 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με το iPad Pro με M1.

Άλλες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν το μόντεμ C1X της Apple με έως και 50% ταχύτερη απόδοση δεδομένων και το τσιπ N1 για συνδεσιμότητα Wi-Fi, Bluetooth και Thread. Επιπλέον, το νέο iPad Pro έχει ταχύτερες ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής αποθήκευσης και ταχύτερη φόρτιση έως και 50%, δηλαδή σε περίπου 30 λεπτά.

Η προσθήκη περισσότερης ισχύος στο iPad Pro φαίνεται να είναι ένα λογικό βήμα για την Apple, καθώς ο τεχνολογικός «κολοσσός» το προωθεί για να μοιάζει περισσότερο με φορητό υπολογιστή. Με το iPadOS 26, το tablet αποκτά πιο διαισθητικές οθόνες παραθύρων, την εφαρμογή Preview και τη δυνατότητα δημιουργίας φακέλων για καλύτερη οργάνωση.

Η τιμή ξεκινά από 999 δολάρια για το μοντέλο 11 ιντσών και 1.299 δολάρια για το μοντέλο 13 ιντσών, με επιλογές χρωμάτων σε μαύρο και ασημί.

Το νέο MacBook Pro 14 ιντσών αναμένεται να είναι ακόμα πιο γρήγορο από τον προκάτοχό του, με αναβαθμισμένη απόδοση γραφικών, υψηλότερο εύρος ζώνης μνήμης 153 Gbps και βελτιωμένες ταχύτητες αποθήκευσης.

Διαθέτει επίσης διάρκεια μπαταρίας έως και 24 ώρες. Η τιμή ξεκινά από 1.599 δολάρια και διατίθεται σε μαύρο και ασημί.