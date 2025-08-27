Η Anthropic λανσάρει μια ερευνητική προεπισκόπηση ενός πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης βασισμένου στα μοντέλα Claude AI, μέσω browser, ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρεία.

Σύμφωνα με το TechCrunch, ο πράκτορας, με την ονομασία Claude for Chrome, ξεκίνησε να διατίθεται σε μια ομάδα 1.000 συνδρομητών του προγράμματος Max της Anthropic, το οποίο κοστίζει μεταξύ 100 και 200 δολαρίων τον μήνα.

Με την προσθήκη μιας επέκτασης στο Chrome, οι επιλεγμένοι χρήστες μπορούν πλέον να συνομιλούν με τον Claude σε ένα πλαϊνό παράθυρο που διατηρεί το πλαίσιο όλων όσων συμβαίνουν στον browser τους.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να δώσουν άδεια στον πράκτορα Claude να εκτελεί ενέργειες στον browser και να ολοκληρώνει ορισμένες εργασίες εκ μέρους τους.

Ο browser εξελίσσεται γρήγορα σε νέο πεδίο ανταγωνισμού για τα εργαστήρια AI, τα οποία επιδιώκουν να χρησιμοποιούν ενσωματώσεις στους browsers ώστε να προσφέρουν πιο απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ των συστημάτων AI και των χρηστών τους.

Η Perplexity λάνσαρε πρόσφατα τον δικό της browser, Comet, που διαθέτει AI πράκτορα ο οποίος μπορεί να αναλαμβάνει εργασίες για τους χρήστες.

Η OpenAI φέρεται να βρίσκεται κοντά στην κυκλοφορία του δικού της browser με υποστήριξη AI, που φημολογείται ότι θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το Comet. Παράλληλα, η Google έχει λανσάρει τις ενσωματώσεις του Gemini με το Chrome τους τελευταίους μήνες.

Η κούρσα για την ανάπτυξη browsers με AI είναι ιδιαίτερα πιεστική ενόψει της επικείμενης απόφασης στην αντιμονοπωλιακή υπόθεση κατά της Google, όπου ομοσπονδιακός δικαστής έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αναγκάσει την Google να πουλήσει το Chrome. Η Perplexity υπέβαλε ανεπιθύμητη προσφορά 34,5 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του Chrome, ενώ ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, υπαινίχθηκε ότι και η δική του εταιρεία θα ήταν πρόθυμη να το αγοράσει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Anthropic πειραματίζεται με AI μοντέλα που μπορούν να ελέγχουν την οθόνη του υπολογιστή. Τον Οκτώβριο του 2024, η εταιρεία είχε λανσάρει έναν πράκτορα AI που μπορούσε να ελέγχει τον υπολογιστή — αν και οι δοκιμές τότε είχαν δείξει ότι το μοντέλο ήταν αρκετά αργό και αναξιόπιστο.