Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αυξάνουν τον δανεισμό τους για να χρηματοδοτήσουν την επέκταση των κέντρων δεδομένων Τεχνητής νοημοσύνης, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις χρέους των τελευταίων ετών, σύμφωνα με αναλυτές της BofA Research.

Η έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας που συνδέεται με τις δαπάνες για κέντρα δεδομένων ΤΝ «εκτοξεύτηκε τον Σεπτέμβριο και μέχρι στιγμής τον Οκτώβριο», ανέφερε η έκθεση.

Η προσφορά ομολόγων από τις Meta (30 δισ. δολάρια), Oracle (18 δισ. δολάρια) και RPLDCI (27 δισ. δολάρια) ανήλθε συνολικά σε 75 δισ. δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνεται δάνειο 38 δισ. δολαρίων που συνδέεται με τα κέντρα δεδομένων των Oracle και Vantage και το οποίο διευθετείται από τράπεζες.

Αυτό συγκρίνεται με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό έκδοσης 37 δισ. δολαρίων πριν από την πανδημία COVID-19, σύμφωνα με τη BofA.

Η επιτάχυνση αυτή υποδηλώνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες - Amazon, Google, Meta, Microsoft και Oracle - χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εκτιμήσεις συναίνεσης που αναφέρονται στην έκθεση δείχνουν ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για ΤΝ θα φτάσουν το 94% των λειτουργικών ταμειακών ροών, μετά τα μερίσματα και τις επαναγορές μετοχών, τόσο το 2025 όσο και το 2026, από 76% το 2024.

Ένας δείκτης κάτω του 100% σημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνικά μπορούν ακόμη να καλύπτουν τις δαπάνες από εσωτερικούς πόρους, «αλλά πλησιάζουν το όριο», ανέφερε η BofA.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία σημείωσε ότι μια άλλη επιλογή για τις εταιρείες είναι να χρηματοδοτήσουν την επέκταση μέσω μετοχικού κεφαλαίου, μειώνοντας τις επαναγορές μετοχών, κάτι που θα μείωνε τον λόγο (κεφαλαιουχικών δαπανών προς ταμειακές ροές) σε επίπεδα «χαμηλότερα του 70%».

Ωστόσο, η κλίμακα των έργων υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται να ωθεί σε ακόμη μεγαλύτερο δανεισμό. Η πιο πρόσφατη έκδοση χρέους της Meta, στις 30 Οκτωβρίου, περιλάμβανε πολλαπλές σειρές ομολόγων, αξίας από 4 δισ. έως 6,5 δισ. δολάρια, με διάρκειες από πέντε έως σαράντα έτη και κουπόνια μεταξύ 4,2% και 5,75%, σύμφωνα με τα στοιχεία προσφοράς της BofA.

Συνολικά, η προσφορά ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που συνδέονται με την ΤΝ στις ΗΠΑ για το 2025 έχει ξεπεράσει τα επίπεδα των προηγούμενων ετών.