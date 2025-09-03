Η Amazon επενδύει όλο και περισσότερο σε εμπειρίες αγορών που βασίζονται στο ΑΙ με την κυκλοφορία του Lens Live την Τρίτη. Πρόκειται για μια νέα αναβάθμιση της λειτουργίας αγορών Amazon Lens που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και επιτρέπει στους καταναλωτές να ανακαλύπτουν νέα προϊόντα μέσω οπτικής αναζήτησης.

Η λειτουργία αυτή είναι παρόμοια με ανταγωνιστών όπως το Google Lens και το Pinterest Lens. Το εργαλείο θα ενσωματωθεί επίσης στον βοηθό αγορών Τεχνητής Νοημοσύνης της Amazon, Rufus, για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, σύμφωνα με το Techcrunch.

Το Lens Live δεν θα αντικαταστήσει το υπάρχον εργαλείο οπτικής αναζήτησης της Amazon, το Amazon Lens, το οποίο σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία, να ανεβάσετε μια εικόνα ή να σαρώσετε έναν γραμμωτό κώδικα για να ανακαλύψετε προϊόντα. Αντ' αυτού, προσθέτει μια συνιστώσα σε πραγματικό χρόνο στο Amazon Lens, ώστε να μπορείτε να στρέψετε το τηλέφωνό σας προς τα πράγματα που βλέπετε και να δείτε τα αντίστοιχα προϊόντα διαδικτυακά στο κάτω μέρος της οθόνης.

Η προσθήκη αυτή είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η Amazon αξιοποιεί το AI για να βοηθήσει τους διαδικτυακούς αγοραστές. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους περίπου, η εταιρεία έχει επίσης λανσάρει άλλες λειτουργίες, όπως τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης Rufus, οδηγούς αγορών με Τεχνητή Νοημοσύνη, κριτικές προϊόντων με Τεχνητή Νοημοσύνη, εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την εύρεση ρούχων που ταιριάζουν, περιλήψεις προϊόντων με Τεχνητή Νοημοσύνη, εξατομικευμένες προτροπές αγορών,

Το Lens Live αξιοποιεί επίσης τις δραστηριότητες των πελατών, όπως η σύγκριση τιμών ενώ βρίσκονται σε καταστήματα λιανικής πώλησης για να δουν οι αγοραστές αν η Amazon προσφέρει καλύτερη τιμή για το ίδιο ή παρόμοιο προϊόν.

Όταν χρησιμοποιούν τη νέα λειτουργία Lens Live, οι πελάτες μπορούν να πατήσουν σε οποιοδήποτε προϊόν στην οθόνη τους για να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία και να εστιάσουν σε αυτό το προϊόν. Αν βρουν ένα προϊόν που τους αρέσει, μπορούν να το προσθέσουν στο καλάθι αγορών τους πατώντας το εικονίδιο (+) ή να πατήσουν το εικονίδιο με την καρδιά για να το αποθηκεύσουν στη λίστα επιθυμιών τους.