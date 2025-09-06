Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια ομαδική αγωγή από μια ομάδα συγγραφέων που κατηγόρησαν την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης ότι χρησιμοποίησε τα βιβλία τους για να εκπαιδεύσει το chatbot Claude χωρίς άδεια.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, οι ενάγοντες σε δικαστική αίτηση ζήτησαν από τον ομοσπονδιακό δικαστή Ουίλιαμ Άλσαπ να εγκρίνει τη συμφωνία, αφού ανακοίνωσαν τη συμφωνία τον Αύγουστο χωρίς να αποκαλύψουν τους όρους ή το ποσό.

«Αυτή η συμφωνία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης και στους δημιουργούς ότι η λήψη έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από αυτές τις πειρατικές ιστοσελίδες είναι λάθος», δήλωσαν οι δικηγόροι των συγγραφέων σε μια ανακοίνωση. Την χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη ανάκτηση πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστορία και την πρώτη του είδους της στην εποχή της AI.

Η προτεινόμενη συμφωνία αποτελεί την πρώτη συμβιβαστική λύση σε μια σειρά αγωγών εναντίον εταιρειών τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Microsoft και Meta Platforms, για τη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση γενετικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Anthropic, στο πλαίσιο του διακανονισμού, δήλωσε ότι θα καταστρέψει τα αντίγραφα των βιβλίων που κατεβάστηκαν και για τα οποία οι συγγραφείς την κατηγόρησαν για πειρατεία, ενώ σύμφωνα με τη συμφωνία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και άλλες αγωγές για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με υλικό που παράγεται από τα μοντέλα AI της εταιρείας.

Το ποσό του διακανονισμού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιστοιχεί σε 3.000 δολάρια για 500.000 βιβλία που κατεβάστηκαν και θα μπορούσε να αυξηθεί αν εντοπιστούν περισσότερα έργα.

Η Anthropic ανέφερε ότι η εταιρεία «δεσμεύεται να αναπτύξει ασφαλή συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που βοηθούν τους ανθρώπους και τους οργανισμούς να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους, να προωθήσουν τις επιστημονικές ανακαλύψεις και να λύσουν σύνθετα προβλήματα». Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παραδοχή ευθύνης.

Οι συγγραφείς Άντρεα Μπαρτζ, Τσαρλς Γκρέιμπερ και Κερκ Γουάλας Τζόνσον υπέβαλαν την ομαδική αγωγή κατά της Anthropic πέρυσι. Υποστήριξαν ότι η εταιρεία, η οποία υποστηρίζεται από την Amazon και την Alphabet, χρησιμοποίησε παράνομα εκατομμύρια πειρατικά βιβλία για να διδάξει στον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης της, Claude, να ανταποκρίνεται σε ανθρώπινες εντολές.

Οι ισχυρισμοί των συγγραφέων απηχούν δεκάδες άλλες αγωγές που έχουν ασκηθεί από συγγραφείς, ειδησεογραφικά μέσα, εικαστικούς καλλιτέχνες και άλλους που ισχυρίζονται ότι οι εταιρείες τεχνολογίας έκλεψαν τα έργα τους για να τα χρησιμοποιήσουν στην εκπαίδευση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι εταιρείες υποστήριξαν ότι τα συστήματά τους κάνουν δίκαιη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για να δημιουργήσουν νέο, μετασχηματιστικό περιεχόμενο.