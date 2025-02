Το Greece in Numbers που είναι ένας κόμβος δεδομένων με στοιχεία για την οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας που αποτελεί ένα έργο του ΙΟΒΕ σε συνεργασία με το Hellenic Observatory - LSE Centre for Research on Contemporary Greece and Cyprus και το Hellenic StudiesProgram - Yale McMillan Center παρουσιάστηκε σήμερα.

Όπως επισημάνθηκε, το έργο έχει ως σκοπό να υποστηρίξει και να προωθήσει την πρόσβαση σε ποσοτικά δεδομένα για οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στην Ελλάδα και να διευκολύνει την πρόσβαση σε δεδομένα για την εγχώρια οικονομία και κοινωνία, για χρήση στον δημόσιο διάλογο, την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ, κ. Γιάννη Ρέτσου και σύντομη παρουσίαση του κ. Νίκου Βέττα, Γενικού Διευθυντή IΟΒΕ και Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για το έργο μίλησαν οι κ.κ. Μανόλης Γαλενιανός, Καθηγητής, Royal Holloway, University of London, Βασίλης Μοναστηριώτης, Καθηγητής, LSE και Svetoslav Danchev, Επικεφαλής Μικροοικονομικών Ερευνών, IOBE.

Την παρουσίαση του κόμβου ακολούθησε συζήτηση για τη σημασία της ποιότητας των παρεχόμενων στοιχείων σε μια οικονομία, στην οποία συμμετείχαν οι κ.κ. Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθανάσιος Θανόπουλος, Πρόεδρος ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Νίκος Βέττας. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης.

Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της συζήτησης ο κόμβος Greece in Numbers συλλέγει τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα δεδομένα από επίσημες και άλλες πηγές, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Τράπεζα της Ελλάδος, υπουργεία και άλλους δημόσιους φορείς, και τα οργανώνει σε μια συνεκτική μορφή, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Τα δεδομένα παρουσιάζονται μέσω γραφημάτων τα οποία συνοδεύονται από συνοπτικές επεξηγήσεις για να διευκολύνουν την πρόσβαση και την κατανόηση της πληροφορίας. Με αυτόν τον τρόπο, το Greece in Numbers ενισχύει και διευρύνει την εμβέλεια των επίσημων δεδομένων.

Η πρόσβαση και η λήψη των δεδομένων και των γραφημάτων γίνεται δωρεάν, για προσωπική και μη κερδοσκοπική χρήση. Σταδιακά, το Greece in Numbers θα επεκτείνει την κάλυψη των δεδομένων και τις λειτουργίες του.

Το Greece in Numbers διοικείται από Συντονιστική Επιτροπή την οποία αποτελούν οι: Μανόλης Γαλενιανός (ως Διευθυντής, Καθηγητής Royal Holloway, University ofLondon), Νίκος Βέττας (Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ και Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών), Βασίλης Μοναστηριώτης (Διευθυντής Ελληνικού Παρατηρητηρίου και Καθηγητής, LSE), Κώστας Αρκολάκης (Διευθυντής Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών και Καθηγητής, Yale), Χρήστος Γκενάκος (Καθηγητής, Cambridge University) και Δημήτρης Βαγιανός (Καθηγητής, LSE).

Το Greece is Numbers επικουρείται από Συμβουλευτική Ομάδα την οποία αποτελούν οι: Βασιλική Γεωργιάδου (Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ), Πέτρος Δελλαπόρτας (Καθηγητής Στατιστικής, University College London και ΟΠA), Νίκος Δεμίρης (Επ. Καθηγητής Στατιστικής, ΟΠA), Αθανάσιος Θανόπουλος, (Πρόεδρος ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Μυρτώ Καλουπτσίδη (Καθηγήτρια Οικονομικών, Harvard University), Κώστας Κωστής(Καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας και Διευθυντής Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης - ΜΙΕΤ), Δάφνη Νικολίτσα (Επ. Καθηγήτρια, Παν. Κρήτης), Ηλίας Παπαϊωάννου (Καθηγητής Οικονομικών, London BusinessSchool), Διομήδης Σπινέλλης (Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων, ΟΠA), Δημήτρης Χριστέλης (Καθηγητής Οικονομικών, University of Glasgow), Βασιλική Φούκα(Καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών, Stanford University), Γιώργος Χονδρογιάννης (Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών, Τράπεζα της Ελλάδος) και Φωτεινή Χριστία(Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, ΜΙΤ).

Συμπέρασμα και των τριών ομιλητών στη συζήτηση που ακολούθησε με την ευκαιρία της παρουσίασης της νέας πρωτοβουλίας ήταν η μεγάλη σημασία της συγκέντρωσης και διάθεσης με διαφάνεια οικονομικών στοιχείων και δεδομένων. Τόσο για τους αναλυτές, τους ερευνητές, το διεθνές επενδυτικό κοινό αλλά και τους απλούς πολίτες.