Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακάλυψαν μια αμφιλεγόμενη περίπτωση χρήσης του νέου μοντέλου Gemini της Google: την αφαίρεση υδατογραφήματος από εικόνες, μεταξύ άλλων από εικόνες που δημοσιεύονται από φωτογραφικά πρακτορεία όπως το Getty Images αλλά και από άλλες γνωστές εταιρείες μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Techcrunch, την περασμένη εβδομάδα, η Google επέκτεινε την πρόσβαση στη λειτουργία δημιουργίας εικόνων του μοντέλου Gemini 2.0 Flash, η οποία επιτρέπει στο μοντέλο να δημιουργεί και να επεξεργάζεται εγγενώς περιεχόμενο εικόνων. Πρόκειται για μια ισχυρή δυνατότητα, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις. Αλλά φαίνεται επίσης να έχει λίγες προστατευτικές μπάρες.

Το Gemini 2.0 Flash θα δημιουργήσει αδιαμαρτύρητα εικόνες που απεικονίζουν διασημότητες και χαρακτήρες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και - όπως αναφέρθηκε προηγουμένως - θα αφαιρέσει υδατογραφήματα από υπάρχουσες φωτογραφίες.

New skill unlocked: Gemini 2 Flash model is really awesome at removing watermarks in images! pic.twitter.com/6QIk0FlfCv

Όπως σημείωσαν αρκετοί χρήστες του X και του Reddit, το Gemini 2.0 Flash δεν θα αφαιρεί απλώς τα υδατογραφήματα, αλλά θα προσπαθεί να συμπληρώσει τυχόν κενά που δημιουργούνται από τη διαγραφή ενός υδατογραφήματος. Αυτό το κάνουν και άλλα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το Gemini 2.0 Flash φαίνεται να είναι εξαιρετικά ικανό σε αυτό - και δωρεάν στη χρήση.

Gemini 2.0 Flash, available in Google's AI studio, is amazing at editing images with simple text prompts.



It also can remove watermarks from images (and puts its own subtle watermark in instead 🤣) pic.twitter.com/ZnHTQJsT1Z