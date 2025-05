Techcrunch

Τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης προβάλλονται ως ικανοί βοηθοί που μπορούν εύκολα να σας βοηθήσουν στην έρευνα, την κωδικοποίηση, τη σύνοψη, τη συγγραφή και την απόκτηση γνώσης κάθε είδους. Ωστόσο, μερικές φορές μπερδεύονται ακόμα και σε απλά πράγματα.

Για παράδειγμα, η λειτουργία AI Overviews της Google μπερδεύτηκε σχετικά με το ποιο έτος διανύουμε. Αρκετοί χρήστες ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι όταν ρώτησαν τη Google ποιο είναι το τρέχον έτος, τα AI Overviews απάντησαν ότι είναι το 2024.

How long until they manually take this one down? 😂😂 pic.twitter.com/kPbTpIkGeI