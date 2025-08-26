Google: Αυστηροποιεί τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τις εφαρμογές Android

Η Google ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τις εφαρμογές Android.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το techcrunch, από το επόμενο έτος θα αρχίσει να επαληθεύει την ταυτότητα των προγραμματιστών που διανέμουν τις εφαρμογές τους σε συσκευές Android, και όχι μόνο εκείνων που διανέμουν μέσω του Play Store. Οι αλλαγές θα επηρεάσουν όλες τις πιστοποιημένες συσκευές Android μόλις τεθούν σε εφαρμογή, αν και η παγκόσμια εφαρμογή του κανόνα αυτού θα είναι πιο σταδιακή.

Ο τεχνολογικός «κολοσσός» τονίζει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι προγραμματιστές δεν μπορούν να διανέμουν εκτός του Play Store μέσω άλλων καταστημάτων εφαρμογών ή μέσω sideloading — το Android θα παραμείνει ανοιχτό από αυτή την άποψη. Ωστόσο, οι προγραμματιστές που εκτιμούσαν την ανωνυμία των εναλλακτικών μεθόδων διανομής δεν θα έχουν πλέον αυτή την επιλογή. Η Google αναφέρει ότι αυτό θα συμβάλει στη μείωση των κακόβουλων χρηστών που κρύβουν την ταυτότητά τους για να διανέμουν κακόβουλο λογισμικό, να διαπράττουν οικονομική απάτη ή να κλέβουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Σύμφωνα με τη δική της έρευνα, η Google αναφέρει ότι τα κακόβουλα λογισμικά που προήλθαν από πηγές sideloading ήταν 50 φορές περισσότερα σε σύγκριση με το Google Play, όπου απαιτείται επαλήθευση προγραμματιστή από το 2023.

Αρχικά, η Google θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους προγραμματιστές να εγγραφούν για πρόωρη πρόσβαση από τον Οκτώβριο του 2025, προκειμένου να δοκιμάσουν το σύστημα και να δώσουν την άποψή τους. Τον Μάρτιο του 2026, η επαλήθευση θα τεθεί σε ισχύ για όλους τους προγραμματιστές. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, κάθε εφαρμογή που θα εγκατασταθεί σε συσκευή Android στη Βραζιλία, την Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη θα πρέπει να πληροί τις νέες απαιτήσεις. Από το 2027, οι απαιτήσεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προγραμματιστές θα πρέπει να παρέχουν το όνομά τους, τη διεύθυνση, το email και τον αριθμό τηλεφώνου τους, κάτι που θα μπορούσε να ωθήσει τους ανεξάρτητους προγραμματιστές να εγγραφούν ως επιχειρήσεις για λόγους προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής.