Google: Αναμένει έσοδα 58 δισ. δολαρίων από τις υπηρεσίες cloud σε δύο χρόνια

Η Google Cloud αποκάλυψε την Τρίτη ότι έχει εξασφαλίσει περίπου 58 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα έσοδα για τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς προσπαθεί να καταστεί πιο κεντρικό στοιχείο του μέλλοντος του τεχνολογικού «κολοσσού».

Η εταιρεία ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Ιουλίου ότι το τμήμα cloud είχε ξεπεράσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα. Το χαρτοφυλάκιο μη αναγνωρισμένων συμβολαίων πώλησης της Google Cloud αυξάνεται ακόμη πιο γρήγορα από τα έσοδά της, δήλωσε ο επικεφαλής της μονάδας Τόμας Κουριάν στους επενδυτές.

Περίπου το 55% του χαρτοφυλακίου αξίας 106 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να μετατραπεί σε έσοδα εντός δύο ετών, ανέφερε. Ο αριθμός αυτός αφορά μόνο τις υπάρχουσες δεσμεύσεις και όχι τα νέα συμβόλαια ή τους νέους πελάτες που αναμένεται να προστεθούν. Η μονάδα σημείωσε αύξηση 28% στους νέους πελάτες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, πρόσθεσε.

Εννέα από τα 10 κορυφαία εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης σε όρους μεγέθους είναι πλέον πελάτες. Σε αυτά περιλαμβάνονται ανταγωνιστές των προσπαθειών της Google στον τομέα της AI, όπως η OpenAI, κατασκευάστρια του ChatGPT και η Anthropic, η οποία αποτιμήθηκε σε 183 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το μήνα.

Οι πωλήσεις cloud computing αντιπροσώπευαν μόνο το 14% των συνολικών εσόδων της μητρικής της, Alphabet, το τελευταίο τρίμηνο, πολύ λιγότερο από τη διαφήμιση που περιστρέφεται γύρω από τη μηχανή αναζήτησης της Google, αλλά είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς τομείς της Alphabet.