Γκεζεραβτσί: O πρώτος Τούρκος αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ο πρώτος αστροναύτης της Τουρκίας και άλλα τρία μέλη του πληρώματος που εκπροσωπούν την Ευρώπη, εκτοξεύτηκαν την Πέμπτη από τη Φλόριντα για ένα ταξίδι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στην τελευταία εμπορικά οργανωμένη αποστολή της νεοφυούς εταιρείας Axiom Space από το Τέξας.

AP Photo/John Raoux

Μια κάψουλα SpaceX Crew Dragon που μετέφερε το κουαρτέτο της Axiom απογειώθηκε στην κορυφή ενός πυραύλου Falcon 9 περίπου μια ώρα πριν από τη δύση του ηλίου από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, ξεκινώντας μια προγραμματισμένη πτήση 36 ωρών προς το εργαστήριο σε τροχιά.

Το Dragon αναμένεται να προσδεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το Σάββατο στις 12:15 μ.μ. ώρα Ελλάδος και θα αναχωρήσει για το ταξίδι της επιστροφής στη Γη έπειτα από 14 ημέρες. Στην αποστολή, εκτός από τον Γκεζέραβτζι λαμβάνουν μέρος άλλα τρία άτομα: ένας ισπανικής καταγωγής Αμερικανός, που είναι και ο επικεφαλής της αποστολής, ένας Ιταλός και ένας Σουηδός.

👨‍🚀SpaceX's Falcon 9 rocket, carrying 4-person crew, successfully launched at 2149 GMT for Ax-3 space mission to the International Space Station



More here 🔗 https://t.co/GJWiSpNtkQ pic.twitter.com/2SzGqhkfyL