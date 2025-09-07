Startuprise

Παράλληλα με την επένδυση, η Varjo και η THEON δημιούργησαν μια στρατηγική συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη προϊόντων και εμπορικών πρωτοβουλιών.

Η χρηματοδότηση θα ενισχύσει τη δυνατότητα της Varjo να προσφέρει ρεαλισμό στρατιωτικού επιπέδου μέσω τεχνολογιών εμβύθισης νέας γενιάς, ενώ θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία THEON NEXT της THEON, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτομιών υψηλής τεχνολογίας για αμυντικές εφαρμογές.

Υπό την ηγεσία του Timo Toikkanen, η Varjo προσφέρει λύσεις εικονικής και μεικτής πραγματικότητας στρατιωτικού επιπέδου με έμφαση στην εμβύθιση, την απόδοση και την ασφάλεια για βιομηχανικούς πελάτες.

Η εταιρεία αναφέρει ότι πάνω από το 25% των εταιρειών της λίστας Fortune 100 χρησιμοποιούν την τεχνολογία της για τη βελτιστοποίηση λειτουργικών διαδικασιών. Η Varjo είναι γνωστή για τη δημιουργία εμπειριών εικονικής και μεικτής πραγματικότητας που αναπαράγουν πιστά, πραγματικά σενάρια, εκσυγχρονίζοντας την εκπαίδευση σε χερσαία, θαλάσσια και εναέρια περιβάλλοντα.

Το υλικό και το λογισμικό της ενσωματώνονται απρόσκοπτα με επαγγελματικά λογισμικά 3D, γεννήτριες εικόνων και προηγμένα συστήματα προσομοίωσης. Κύριες προτάσεις της αποτελούν η σειρά XR-4 και η έκδοση XR-4 Secure Edition, συμβατή με κυβερνητικά πρότυπα, που επιτρέπει την ρεαλιστική αναπαραγωγή τρισδιάστατων συνθηκών.

Αυτές οι λύσεις βελτιώνουν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποδοτικότητα.

«Είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε την THEON ως στρατηγικό επενδυτή στη Varjo», δηλώνει ο Timo Toikkanen, Διευθύνων Σύμβουλος της Varjo. «Από την ίδρυσή μας, δημιουργούμε τα πιο προηγμένα στρατιωτικά συστήματα VR/XR παγκοσμίως. Η εκτεταμένη εμπειρία και η ηγετική θέση της THEON στον αμυντικό τομέα την καθιστούν ιδανικό εταίρο, καθώς επεκτείνουμε τον αντίκτυπό μας στην εκπαίδευση και προσομοίωση κρίσιμης σημασίας, προσφέροντας πρωτοφανή επίπεδα ρεαλισμού, ετοιμότητας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».

Ο Όμιλος THEON αναπτύσσει και κατασκευάζει συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας παγκοσμίως.

Υπό την ηγεσία του Christian Hadjiminas, η εταιρεία έχει διαθέσει πάνω από 220.000 συστήματα σε ένοπλες και ειδικές δυνάμεις σε 71 χώρες, μεταξύ των οποίων 26 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.